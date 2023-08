Nel corso del debutto stagionale del Napoli allo stadio Maradona, i tifosi azzurri hanno fatto una richiesta con uno striscione.

Il Napoli sta giocando in questi istanti contro il Sassuolo. I ragazzi di Rudi Garcìa hanno già sbloccato il risultato. A segnare la rete dell’1-0 è stato il solito Victor Osimhen che ha trasformato il rigore conquistato da Politano.

Lo spettacolo, però, non è solo in campo. I tifosi del Napoli son finalmente tornati allo stadio per tifare i campioni d’Italia. Nel corso del match, però, è arrivata anche una richiesta dei tifosi azzurri.

Striscione dei tifosi: la richiesta sui biglietti

I tifosi del Napoli hanno esibito nel corso del primo tempo uno striscione con un’esplicita richiesta alla società partenopei. L’argomento di discussione sono i biglietti per le trasferte.

I tifosi con uno striscione esibito sugli spalti dello stadio Maradona hanno chiesto alla dirigenza di imporre un tetto massimo e un prezzo uguale per i biglietti delle partite in trasferta.