Napoli-Sassuolo, Garcìa sorprende tutti: il titolarissimo parte dalla panchina

Il Napoli torna allo stadio Maradona per la prima volta con il tricolore cucito sul petto. Gli azzurri affronteranno il Sassuolo.

Tra poco più di un’ora il Napoli scenderà in campo per la seconda gara della stagione. Gli azzurri di Rudi Garcìa affronteranno il Sassuolo in un match che da sempre è stato ostico per i partenopei.

I tifosi hanno risposto presente alla chiamata di capitan Di Lorenzo e allo stadio Maradona ci saranno oltre 40mila tifosi azzurri ad assistere al debutto stagionale in casa.

Napoli-Sassuolo: le formazioni ufficiali

Rudi Garcìa, alla prima sulla panchina del Napoli allo stadio Maradona ha scelto l’undici iniziale. Il tecnico francese sorprende tutti facendo partire Kvaratskhelia dalla panchina.

A quanto pare il georgiano non è ancora al meglio dopo l’infortunio che gli ha impedito di prendere parte alla gara inaugurale contro il Frosinone.

Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Garcia.