Kvaratskhelia out: Garcia spiega la scelta e fa chiarezza sulle condizioni

A pochi minuti dal match contro il Sassuolo ha rilasciato alcune dichiarazioni anche l’allenatore degli azzurri Rudi Garcìa.

Il nuovo tecnico del Napoli è ansioso di debuttare sulla panchina azzurra dinanzi ai suoi nuovi tifosi. Garcìa avrà l’onore e l’onere di farlo contro il Sassuolo di Dionisi. Dopo la vittoria contro il Frosinone, il Napoli è chiamato a ripetersi contro gli emiliani per tenere il passo del Milan che ieri sera si è imposto per 4-1 sul Torino.

Nel corso del pre partita ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Il tecnico francese ha commentato la scelta di non schierare Kvaratskhelia da titolare e l’atmosfera che si respira al Maradona.

Di seguito quanto evidenziato:

Cosa l’ha colpito di Kvara, è indecifrabile per la Serie A?

“Lo spero, ha avuto qualche problema durante la preparazione e ha mancato 12 giorni di allenamento. Non può giocare tutta la partita e preferisco averlo nella ripresa per fare la differenza. Averlo a disposizione è una gioia

Cosa è cambiato al Maradona rispetto a quando era un avversario?

“Lo stadio ha cambiato nome e poi è cambiato che ora gioco in casa e che ora possiamo mettere pressione sugli avversari e dimostrare che siamo i padroni. La squadra è motivata e come si dice in Francia ripeto “Lasciamo i cavalli liberi sul campo”.