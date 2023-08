Veiga in Arabia, ADL si consola con un campione di Serie A: nome stellare

Il caso Gabri Veiga è un macigno ancora pesante sullo stomaco per i tifosi del Napoli, che speravano nel grande colpo di mercato. Aurelio De Laurentiis, però, sa bene come farsi perdonare: il nome è incredibile

Alla fine, dopo una lunga ed estenuante telenovela, Gabri Veiga ha deciso di accettare la faraonica offerta dell’Al Ahli. Decisivo l’inserimento del club saudita che, dopo aver perso Piotr Zielinski, ha virato in maniera convinta sul giovane centrocampista di proprietà del Celta Vigo. Nelle prossime ore, il calciatore dovrebbe completare l’iter al fine di essere ufficializzato dal suo nuovo club: un affare che ha scioccato tutto il mondo del calcio e, in particolar modo, i tifosi del Napoli che già pregustavano di avere in squadra un potenziale crack del calcio europeo.

Ma su quale giocatore punterà la società Campione d’Italia al posto dello spagnolo? I nomi in pole, su tutti gli altri, sono due: Lazar Samarzic, che dopo il suo passaggio sfumato all’Inter potrebbe accasarsi altrove a pochi giorni dal termine di mercato, e soprattutto Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è il grande sogno di Aurelio De Laurentiis e farebbe carte false per strapparlo all’Atalanta, cliente non proprio dei più agevoli per arrivare a una fumata bianca.

Il Napoli insiste per Koopmeiners: il piano

Lo ha confermato anche l’agente ai microfoni di SpazioNapoli: il club di Aurelio De Laurentiis fa sul serio per Teun Koopmeiners. Per l’ex AZ Alkmaar, il Napoli è arrivato a offrire una cifra pari a ben 45 milioni di euro, non abbastanza per far vacillare l’Atalanta.

“Teun non è in vendita quest’estate per i nerazzurri”, ha spiegato il suo rappresentate, precisando inoltre che a Bergamo “stanno costruendo una squadra attorno a Koopmeiners, che è un giocatore chiave per Gian Piero Gasperini”. Ma la possibilità di poter giocare la Champions League potrebbe far la differenza e il Napoli lo sa bene.

Certo, si parte da un’offerta di ben 45 milioni rifiutata, ma è chiaro che a questo punto la società azzurra medita su un possibile assalto a pochi giorni dal termine della sessione estiva di mercato. La strategia è quella di fare leva sul gradimento del calciatore per strappare, quantomeno, un’apertura da parte dell’Atalanta per parlarne. Un muro, apparentemente insormontabile, su cui i Campioni d’Italia sperano di trovarci anche la minima crepa per cercare di assicurarsi un colpo che farebbe felici tutti i tifosi, che intanto sono ancora scottati dall’affare (saltato) con Gabri Veiga.