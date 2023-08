Prestigioso premio per Victor Osimhen: quando avverrà la consegna

Arriva un prestigioso riconoscimento per il bomber del Napoli Victor Osimhen.

Un meritato riconoscimento attende il giovane attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Il bomber degli azzurri sarà premiato con il prestigioso titolo “Paolo Rossi”, titolo che l’AIC assegna ogni anno al capocannoniere della Serie A. L’Associazione Italiana Calciatori ha scelto Victor Osimhen per la precedente stagione disputata con gli azzurri, culminata con la vittoria dello storico terzo Scudetto.

Prestigioso premio per Victor Osimhen

Il premio verrà consegnato domani allo stadio Maradona prima del fischio d’inizio della partita Napoli-Sassuolo, un momento che promette di essere emozionante per i tifosi e gli ammiratori del giovane bomber nigeriano. Sarà Umberto Calcagno, il presidente dell’AIC, ad avere l’onore di consegnare il premio a Osimhen, sottolineando così il valore e l’importanza di questo riconoscimento nell’ambito del calcio italiano.

Le statistiche parlano chiaro: Osimhen ha dimostrato il suo valore in campo segnando ben 26 reti nel corso del campionato. Tra queste, 13 si sono rivelate decisive per la sua squadra, confermando la sua abilità nel momento cruciale delle partite. In particolare, il giovane attaccante si è distinto come il principale protagonista nella classifica dei “gol pesanti”, dimostrando di essere in grado di influenzare positivamente l’esito delle partite con le sue performance.

Un ulteriore traguardo che Osimhen ha raggiunto è quello di diventare il giocatore africano con il maggior numero di gol segnati in una singola stagione del calcio italiano. Questo riconoscimento non solo sottolinea il suo talento individuale, ma anche il contributo significativo che ha apportato al successo complessivo della squadra. L’assegnazione del premio “Paolo Rossi” a Victor Osimhen è un momento di gioia e celebrazione, non solo per il giocatore stesso ma anche per i tifosi e la squadra partenopea.