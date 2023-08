Napoli, via Gaetano sul gong: il nome del sostituto

Aggiornamenti dell’ultim’ora sul calciomercato targato Napoli, con l’indiscrezione capace di far sognare i tifosi azzurri.

Sono state impietose le ultime news di calciomercato arrivate in orbita Napoli. Dopo l’incredibile nulla di fatto sul caso Gabri Veiga infatti, molte news autorevoli avevano etichettato come finito il mercato in entrata degli azzurri, suscitando le ire varie dei tifosi. Fortunatamente per questi ultimi, le notizie emerse nell’ultim’ora possono tornare a far sognare la piazza, ancora nel segno del reparto di metà campo.

Mercato Napoli, la rivelazione di Pedullà sul centrocampo azzurro

Fra numerose voci inerenti a Zielinski, Gabri Veiga e Demme, nonché grazie all’acquisto a sorpresa di Jens Cajuste, il centrocampo è stato senz’altro il ruolo prediletto di questo calciomercato targato Napoli. La brutta batosta subita dal rifiuto dello spagnolo ha però contribuito ad abbattere completamente l’entusiasmo partenopeo.

Entusiasmo alzato di nuovo dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, intervenuto così sul mercato partenopeo in quel di Sportitalia rimarcando anche sulla contorta situazione di Gianluca Gaetano: “Se Gaetano è sull’uscio vuol dire che il Napoli è ancora alla ricerca di un centrocampista“. Parole semplici e coincise, che hanno dunque fatto tornare il sorriso ai supporter Napoli, cui lo stesso giornalista ha poi donato altre delucidazioni.

“L’uscita di Beto esclude il nome di Samardzic, visto che non ho riscontri e non credo che l’Udinese si privi di altri pezzi pregiati. Occhio però a Lo Celso, anche se potrebbe arrivare un acquisto a sorpresa e frutto dello scouting di Micheli“, le dichiarazioni conclusive di Pedullà.