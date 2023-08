De Laurentiis punzecchia Spalletti: “Sa solo lui quel che aveva in testa”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, parla del caso Spalletti.

In una recente intervista concessa al quotidiano “Il Foglio”, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha condiviso pensieri sinceri e riflessioni personali su vari aspetti della sua carriera nel mondo del calcio, nonché sul suo rapporto con la città di Napoli e la sua transizione dal cinema al calcio.

De Laurentiis parla del caso Spalletti

Uno dei momenti salienti dell’intervista è stato il discorso attorno all’addio di Luciano Spalletti, che ora ricopre il ruolo di CT della Nazionale Italiana. De Laurentiis ha rivelato che la separazione da Spalletti è stata un processo discussione tra avvocati, sottolineando che egli non è intervenuto personalmente nella situazione: “Spalletti? Ne stanno discutendo gli avvocati e io non m’intrometto. Spalletti mi disse: ‘Sono molto stanco, ho bisogno di un periodo sabbatico per coltivare la terra’. Perciò lo lasciai andare. Però quel che gli passava per la testa lo sa solo lui”.

L’intervista ha inoltre rivelato il legame profondo che De Laurentiis ha con la città di Napoli: “Napoli non mi addormenta né ferisce. Mi bacia. E io la adoro. L’immagine più bella è quando mi allontano sul mare, la vedo progressivamente più distante e ho l’impressione che mi abbracci”. Questo sentimento sincero ha rafforzato il legame tra il presidente e la città, sottolineando quanto sia profondo il suo affetto per Napoli e la sua gente.

De Laurentiis ha poi parlato del suo passaggio dal mondo del cinema a quello del calcio: “Il passaggio dal cinema al calcio non è stato difficile né traumatico ma interessante, e quando le cose sono interessanti diventano anche facili. Ho avuto la fortuna di fare la gavetta in una famiglia che mi ha permesso di conoscere tutte le componenti dell’industria dell’audiovisivo, di diventare imprenditore e acquisire coraggio, perciò quando ho preso il Napoli ero convinto che avrei imparato velocemente i nuovi meccanismi”.

L’intervista di Aurelio De Laurentiis a “Il Foglio” ha offerto uno sguardo intimo e autentico alla sua prospettiva su varie sfaccettature della sua vita e carriera. Le dichiarazioni del presidente azzurro hanno dimostrato la profonda affezione che nutre per Napoli e l’entusiasmo con cui ha abbracciato la sfida di passare dal cinema al calcio.