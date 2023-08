Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis mantiene viva la pista che porta ad un centrocampista del Tottenham.

La società azzurra del presidente Aurelio De Laurentiis sembra pronta a rifarsi dopo la delusione legata al caso Veiga. Mentre l’attenzione principale è rivolta verso Amrabat, non mancano opzioni alternative sul tavolo del club partenopeo. Tra i possibili rinforzi emerge un nome che il Napoli segue da tempo.

Il Napoli guarda in casa del Tottenham

Secondo quanto riferito dal quotidiano II Mattino, il Napoli ha manifestato interesse Giovani Lo Celso, giovane talento argentino classe ’96 attualmente legato al Tottenham. L’intenzione del club azzurro è quella di ottenere il giocatore in prestito, ma con una particolare condizione: che il Tottenham si faccia carico del 50% del suo stipendio, equivalente a 4,3 milioni di euro per stagione.

L’offerta proposta dal Napoli prevede un prestito di 4 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori 14 milioni da versare per il diritto di riscatto. Tuttavia, sembra che il Tottenham sia più incline a cedere il giocatore a titolo definitivo, con l’obiettivo di incassare l’intera cifra del trasferimento immediatamente. Nel frattempo, le trattative per Teun Koopmeiners dell’Atalanta sembrano essere giunte a un punto di stallo. L’Atalanta avrebbe fissato un prezzo di almeno 60 milioni di euro, una cifra che il Napoli sembra non essere disposto a raggiungere.

Con il tempo che scorre inesorabile verso la chiusura del mercato, il Napoli si trova davanti a scelte cruciali da prendere. La situazione di Lo Celso potrebbe prendere una piega positiva, il club partenopeo cerca un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte.