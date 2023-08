Sorpresa Napoli, l’obiettivo nel mirino di una rivale Scudetto

A sorpresa, l’obiettivo del Napoli potrebbe rimanere in Serie A, dove una contendente allo Scudetto potrebbe chiudere il colpo.

Un clima totalmente opposto e divisorio si è abbattuto nelle ultime ore in casa Napoli, con l’umore dei tifosi in particolare contrapposizione. L’entusiasmo per il ritorno degli azzurri al Maradona contro il Sassuolo ha infatti conosciuto il sapore amaro della delusione in chiave calciomercato, dove la conta di acquisti del Napoli è ancora ferma ai soli Natan e Cajuste. Gli stessi Natan e Cajuste che parevano poter essere affiancati nel breve dallo spagnolo Gabri Veiga, prima che la trattativa per quest’ultimo rivelasse degli incredibili colpi di scena.

Dall’accordo trovato alla distanza ancora da colmare, passando per i termini cambiati all’ultimo istante fino ad arrivare al sorpasso Al-Ahli. Un riassunto contorto quanto dispendioso di energie per il Napoli, rimasto beffato dal club arabo e ritiratosi definitivamente dalla pista nonché da qualunque altra pista di mercato. Secondo le indiscrezioni infatti, gli azzurri non aggiungeranno nuovi tasselli ai due colpi citati in precedenza, con tale rivelazione capace di far infuriare i tifosi.

Nervi tesi che fanno dunque a cazzotti con l’entusiasmo provato dai Campioni d’Italia, sorpresi anche da un ultima news di mercato. L’obiettivo partenopeo, apparso a lungo in orbita Premier League, potrebbe infatti trovare una nuova casa in Serie A, raggiungendo una contendente al titolo del Napoli.

Bivio Pavard, l’Inter pensa a Schuurs

L’estate vissuta dal Napoli e dai suoi tifosi è stata senz’altro caratterizzata dalla rincorsa al neo difensore centrale. Questo, a causa della partenza dopo appena un anno in azzurro di Kim Min-Jae, accasatosi al Bayern Monaco e lasciando un immenso vuoto da colmare nella retroguardia partenopea. Infiniti i nomi accostati al club di De Laurentiis da quel momento, con Danso, Kilman e Mavropanos fino ad arrivare al nome di Per Schuurs.

Il prodotto del vivaio Ajax, reduce da un’ottima stagione al Torino, è stato infatti cercato dal Napoli ad inizio estate, prima che la Premier League prendesse il sopravvento. L’olandese era infatti promesso sposo del Crystal Palace, con la trattativa inesorabilmente saltata. Tale scenario aveva dunque aperto ad una possibile permanenza insperata per Schuurs, destinato a giocare con la casacca del Torino anche la stagione 23/24. Il destino però si sa, non è esente da sorprese dell’ultimo minuto, che nel caso del centrale olandese corrisponde all’Inter.

I nerazzurri avrebbero infatti trovato l’accordo con Pavard, ma il troppo tergiversare del Bayern Monaco potrebbe aver spinto Marotta ed Ausilio a cercare un nuovo profilo. Secondo calciomercato.com dunque, il nome in pole sarebbe Schuurs, per la quale in nerazzurri sarebbero pronti a sborsare circa 30 milioni. Una news alquanto sorprendente, e che potrebbe regalare all’Inter un ulteriore tassello per lottare al titolo proprio contro il Napoli.