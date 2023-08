Pazzesco da Udine, possibile trasferimento di Pafundi al Napoli! I dettagli

Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe portare il giovane Simone Pafundi in maglia azzurra.

Il futuro di Simone Pafundi, giovane talento del calcio italiano, sembra essere al centro delle voci che suggeriscono un possibile trasferimento last minute dal Friuli al Napoli. Udineseblog, un portale autorevole per le vicende bianconere, riporta dettagli importanti riguardo a questa indiscrezione.

Napoli pronto ad affondare il colpo per Pafundi

Il Gazzettino getta luce su una questione contrattuale che coinvolge Pafundi e la sua attuale squadra, l’Udinese. La società ha proposto un prolungamento di contratto, ma il giovane centrocampista sembra aver rifiutato tale offerta. Le settimane passano e la situazione rimane irrisolta. Nel frattempo, Simone Pafundi si trova costretto a svolgere un lavoro differenziato a causa di una pubalgia che lo affligge dal mese di giugno.

Ciò che sembra alimentare il disagio di Pafundi è la scarsità di opportunità nella prima squadra dell’Udinese fino a questo momento. C’è il timore che questa situazione possa prolungarsi nel futuro. Entrambe le parti sembrano irremovibili nelle rispettive posizioni.

Secondo quanto suggerito dal Gazzettino, ci sono due possibili soluzioni in vista. La prima implica la firma del contratto da parte del centrocampista classe 2006. Questa scelta potrebbe garantirgli buone possibilità di ottenere spazio in campionato e addirittura nella prossima gara di Coppa Italia. Altrimenti, c’è l’opzione che, nonostante continui ad allenarsi con il gruppo, Pafundi venga relegato all’ombra del campo.

Ma c’è anche un’altra via che potrebbe risolvere la situazione in tempi brevi. Non si può escludere la possibilità di una cessione del giovane talento, possibilmente al Napoli, per una cifra intorno a dieci milioni di euro, con l’aggiunta di bonus a medio e lungo termine. Questo accordo potrebbe garantire all’Udinese un ritorno economico adeguato, soprattutto se Pafundi dovesse dimostrare il suo potenziale esplosivo in futuro.

Nel frattempo, gli sforzi diplomatici sembrano essere in corso per convincere Pafundi a firmare un nuovo contratto. Il futuro del giovane talento è ancora incerto, ma l’attenzione attorno a lui non accenna a diminuire. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis attende alla porta, pronto a sfruttare l’occasione per tentare l’affondo.