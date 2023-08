Napoli, Garcia pensa a 3 cambi contro il Sassuolo: ecco chi gioca

Giungono novità in merito all’imminente sfida fra Napoli e Sassuolo, con le probabili formazioni che hanno evidenziato alcuni cambi per Rudi Garcia.

Pronto a scaldare i motori il Maradona di Napoli, già in procinto di aprire le porte agli azzurri per la prima volta in stagione. Gli uomini di Rudi Garcia, prima dell’effettivo calcio d’inizio della sfida con il Sassuolo di domenica 27 agosto, svolgeranno infatti proprio nell’impianto di Fuorigrotta l’ultimo allenamento a porte chiuse prima del match. Un modo per far nuovamente prendere confidenza con il campo ai partenopei nonché per combattere il caldo che promette di abbattersi su Castel Volturno e su tutta Napoli nei prossimi giorni.

Tale seduta fra le mura del Maradona fungerà, verosimilmente, anche da ultimo test per il tecnico francese ai fini di decidere la formazione anti-neroverdi, che potrebbe presentare qualche novità. Rispetto a quanto visto a Frosinone infatti, le probabili formazioni evidenziano 3 possibili cambi nell’undici titolare per Rudi Garcia.

Napoli-Sassuolo, Kvaratskhelia ed altri cambi per Garcia

Mancano poco più di due giorni al calcio d’inizio di Napoli-Sassuolo, atteso per le ore 20.45 di domenica 27 agosto. Gli azzurri sono pronti a dare continuità ai 3 punti conquistati a Frosinone e, mentre negli emiliani persiste ancora il dubbio Domenico Berardi, anche Rudi Garcia sarebbe alle prese con qualche grattacapo da risolvere. Secondo le probabili formazioni lanciate da Sky infatti, il tecnico francese sarebbe pronto ad affidarsi al 4-3-3 uscito vittorioso dal Benito Stirpe, preferendo ancora una volta l’usato garantito Juan Jesus al neo-acquisto Natan.

Nulla da fare neanche per Cajuste che, dopo il debutto da titolare, si accomoderà in panchina per far spazio al recuperato Anguissa. Tornerà in campo con la maglia azzurra dopo i lievi problemi fisici anche Khvicha Kvaratskhelia, con Raspadori pronto ad essere sbalzato dalla sinistra alla destra. L’ex di turno è infatti uno dei protagonisti dell’unico ballottaggio presente nella mente di Rudi Garcia, ancora indeciso se schierare nella formazione titolare proprio il numero ottantuno oppure il primo marcatore della stagione azzurra Matteo Politano. Di seguito, la probabile formazione partenopea:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. ALL: Rudi Garcia.