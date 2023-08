Napoli, Garcia ha imposto il nuovo esterno: 12 milioni andati in fumo

Sfuma la possibilità di monetizzare per il Napoli sull’esterno, fortemente voluto da Garcia tanto da farne saltare il trasferimento.

In casa Napoli la parola “calciomercato” non ha mai assunto dei connotati tanto bollenti. Dopo l’iniziale periodo di stand-by, caratterizzato dalla sola cessione di Kim Min-Jae, gli azzurri avevano infatti inserito il turbo ufficializzando in pochi giorni Natan e Cajuste. Uno scenario che, unito alle indiscrezioni sui vari Gabri Veiga, Lindstrom ed altri nomi interessanti, aveva contribuito a far sognare in grande la fetta di tifo azzurra. Fetta di tifo estremamente delusa poi dagli ultimi atti di tali vicende, in grado di sorprendere e non poco il pubblico napoletano.

L’improvviso sorpasso targato Al-Ahli per Gabri Veiga ha difatti scosso notevolmente le fondamenta azzurra, con il club di De Laurentiis che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe deciso di concludere con i soli due acquisti sopracitati il proprio mercato. Notizia alquanto sorprendente, che di conseguenza fa sfumare i nomi di Lindstrom e Simakan venuti alla ribalta nelle ultime ore e che abbassa di molto il voto complessivo della sessione estiva partenopea. Oltre alla povertà di acquisti, è infatti disastrosa anche la situazione in uscita, dove calciatori come Demme e Lozano non hanno ancora trovato una sistemazione estera nonostante il marginale ruolo nel progetto.

A ciò si aggiunge dunque anche la news odierna in merito alla definitiva, seppur controvoglia, permanenza dell’esterno, con le volontà di Rudi Garcia e il neo-acquisto da parte del club interessato capaci di costare ben 12 milioni alle casse del Napoli.

Niente Sporting per Zanoli, a Lisbona ci va Fresneda

Il caso Zanoli è senz’altro una delle news maggiormente capaci di tenere banco all’ombra del Vesuvio nell’ultimo periodo. Il terzino italiano è infatti sempre più vicino alla conferma in prima squadra come vice Di Lorenzo, nonostante la voglia del calciatore e del proprio agente di sondare le ipotesi prestito per giocare con continuità. Le volontà del duo De Laurentiis-Garcia sono però ben puntate, con Zanoli che rimarrà in quel di Napoli nonostante il vociferato malcontento e nonostante le numerose offerte ricevute.

Fra queste, anche quella da parte dello Sporting Lisbona, intenzionata ad acquisire le prestazioni dell’italiano addirittura a titolo definitivo offrendo al Napoli circa 12 milioni. La lauta cifra, vista la già citata pressione di Garcia sulla permanenza di Zanoli, è stata però rifiutata dalla società campana, spingendo lo Sporting a virare su altri profili.

Notizia dell’ultim’ora infatti, l’accordo trovato tra il club di Lisbona ed Ivan Fresneda, che passa dunque ai biancoverdi per una cifra intorno ai 10 milioni. A rivelare ciò, la redazione di Diário de Transferências, che dunque conferma la reale possibilità nonché volontà dello Sporting di spendere tali cifre per un nuovo e giovane terzino. Tale acquisto contribuisce quindi a spegnere definitivamente l’opzione cessione definitiva per Zanoli, con i 12 milioni offerti al Napoli difatti andati in fumo.