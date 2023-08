Insulti a Valentina De Laurentiis: Chiariello duro verso i tifosi

La pesante sentenza da parte del giornalista Umberto Chiariello sul caso mediatico del giorno, con protagonista Valentina De Laurentiis.

Non è di certo la più leggera delle arie quella che ad oggi si respira all’ombra del Vesuvio. L’incredibile smacco subito dal Napoli da parte dell’Al-Ahli e di Gabri Veiga, con annessa decisione degli azzurri di non compiere più movimenti in entrata sul mercato, ha infatti contribuito ad aumentare il malcontento generale dei tifosi. Malcontento ovviamente dovuto alla poca presenza in termini di acquisti della società partenopea con i soli Natan e Cajuste definiti non in grado di rinforzare la rosa Scudettata dello scorso anno.

Il tutto si è dunque riversato, suo malgrado, sulla figlia del presidente Aurelio, Valentina De Laurentiis, bersagliata dai tifosi sul proprio account Twitter in seguito al mancato approdo di Gabri Veiga in azzurro. Un comportamento inaccettabile quello dei tifosi del Napoli, che ha spinto la figlia del patron a disattivare il proprio profilo social e che ha scatenato la reazione adirata del giornalista partenopeo Umberto Chiariello.

Insulti dei tifosi a Valentina De Laurentiis, l’ira social di Chiariello

Ideatore e direttore del programma “Campania Sport” nonché esperto giornalista di fede azzurra, Umberto Chiariello è solito schierarsi in tale vicende commentandole sui propri profili social. Lo stesso è intervenuto dunque tramite un post su Twitter anche sul caso odierno, esprimendo la propria opinione sulla disattivazione dei profili social da parte di Valentina De Laurentiis in seguito agli insulti subiti dai tifosi.

“Animali! Vi è bastato il primo rifiuto da parte di un calciatore per dimenticare lo Scudetto regalatovi dalla famiglia De Laurentiis e per scagliarvi sulla povera Valentina“, il commento adirato di Chiariello. Pugno di ferro quello dimostrato, giustamente, dal giornalista, dichiaratosi incredulo d’innanzi alle notizie giunte quest’oggi. Uno spiacevole evento che non fa altro che alimentare il clima di tensione vissuto in quel di Napoli, con la speranza che i risultati maturati sul campo dagli azzurri possano contribuire a distendere i nervi tesi.