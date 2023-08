Il Napoli cambia strada: il nuovo centrocampista dalla Serie A

Il Napoli, smaltita la delusione Gabri Veiga, si rituffa sul mercato. Mirino puntato su un centrocampista della Serie A

Delusione e disappunto, ma nessun dramma. Il Napoli, dopo l’acquisto sfumato di Gabri Veiga che ha scelto di accettare la ricca proposta dell’Al-Ahli, guarda avanti: lo spagnolo avrebbe portato in dote una quantità significativa di fantasia e gol, tuttavia la lista preparata dal presidente Aurelio De Laurentiis comprende diversi altri nomi che possono rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Rudi Garcia.

Uno di questi è Teun Koopmeiners, ormai divenuto una delle colonne portanti dell’Atalanta. L’olandese piace non soltanto per le sue doti balistiche, ma anche per la capacità di ricoprire più ruoli all’interno del rettangolo di gioco: mediano, mezzala d’assalto e trequartista alle spalle dell’unica punta. Portarlo via da Bergamo, però, si preannuncia molto complicato. La Dea, finora, ha infatti sempre sparato alto (40 milioni) così da spegnere il forte interessamento espresso dagli azzurri nei confronti dell’ex Az Alkmaar.

Le interlocuzioni proseguiranno. Le complicazioni emerse, però, hanno spinto i partenopei ad iscriversi alla corsa per un altro talento della Serie A. Parliamo di Nico Dominguez, il cui futuro è tutto da scrivere. Il contratto che lo lega al Bologna scade nel 2024 ed i vari incontri andati in scena tra le parti non si sono rivelati sufficienti per trovare l’accordo sul rinnovo. I felsinei si sono detti disposti a raddoppiare lo stipendio attualmente percepito (da 750 mila euro a 1.5 milioni) mentre il 25enne vorrebbe arrivare almeno a quota 2 milioni.

Napoli, occhi puntati su un centrocampista

I rossoblù, dopo aver già perso Jerdy Schouten (passato al Psv) e Marko Arnautovic (all’Inter), vorrebbero evitare di cedere pure lui ed entro il 31 agosto proveranno a convincerlo a firmare il prolungamento. Il divorzio, in ogni caso, resta uno scenario percorribile con il Napoli affacciato alla finestra in attesa di vedere che piega prenderanno gli eventi. La concorrenza, intanto, aumenta sempre di più.

Dominguez, autore di 3 gol e 2 gol nelle 31 apparizioni totalizzate nella scorsa stagione, piace pure al Siviglia e al Milan pronto a piazzare l’affondo vincente in caso di addio di Rade Krunic (lo vuole il Fenerbahce). Il prezzo è stato fissato: per prendere il classe 1998, cresciuto in maniera esponenziale sotto la gestione di Thiago Motta, serviranno almeno 15 milioni. Smaltita la delusione Gabri Veiga, il Napoli non si perde d’animo. La rosa, già ora, è più che competitiva. Serve soltanto un innesto per aumentare le opzioni di scelta a centrocampo. Dominguez, per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, rappresenta il nome giusto.