Guai per Insigne, lascia l’allenamento del Toronto: il motivo

Ancora guai per Lorenzo Insigne, protagonista di un nuovo e spiacevole litigio dopo la seduta d’allenamento con il Toronto.

Una delle figure maggiormente in grado di suddividere l’opinione dei tifosi del Napoli è senz’altro Lorenzo Insigne. Capitano e bandiera degli azzurri prima del suo passaggio al Toronto, l’ex attaccante dei partenopei più volte si è trovato in un limbo fra estremo affetto ed estremo attrito con i tifosi, con quest’ultimo scenario enfatizzatosi dopo l’approdo in Canada dell’Italiano nonché di Kvaratskhelia all’ombra del Vesuvio. Eppure, in quel di Toronto non tutto sembrerebbe essere rosa e fiori per Insigne, protagonista di un nuovo spiacevole episodio.

Litigio con l’allenatore, Insigne lascia l’allenamento del Toronto

Fatica nel trovare i giusti risultati, infortuni ed ora anche posto in squadra a rischio. Ciò che doveva rappresentare una rinascita si è ben presto trasformato in un incubo per Lorenzo Insigne, da qualche tempo in contrasto con la società targata Toronto. L’ultimo episodio avrebbe dunque contribuito a spingere sempre più in alto gli attriti fra l’attaccante ed il club canadese, con le rivelazioni pubblicate da The Athletic.

Secondo la redazione citata infatti, giovedì 24 agosto sarebbe avvenuto, nel bel mezzo della seduta d’allenamento del Toronto, un duro litigio fra Insigne e l’allenatore della squadra Dunfueld. I motivi sarebbero da ritrovare dietro la volontà di quest’ultimo di alternare il numero ventiquattro con il giovane attaccante Deandre Kerr. Scelta, questa, non particolarmente apprezzata dall’ex Napoli, che avrebbe dunque abbandonato il centro sportivo inveendo contro il tecnico e contro l’intera società Toronto, rivendicando l’importanza che altre stelle della MLS ricevono al contrario suo.

Nonostante questo non sia stato il primo litigio fra Insigne ed il proprio allenatore, il calciatore è stato reintegrato in squadra già nella giornata di oggi (25 agosto), tornando disponibile per i prossimi impegni della formazione canadese.