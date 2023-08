Gare al Maradona, il Napoli pagherà la Polizia Municipale: svelata la cifra per ogni partita

Nuovo accordo tra il Comune della città di Napoli e il club azzurro del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il Comune di Napoli ha recentemente annunciato un aggiornamento nell’accordo tra la città e la società partenopea riguardante l’utilizzo dello Stadio Diego Armando Maradona per le partite casalinghe.

Nuovo accordo tra il Comune e De Laurentiis

Secondo la nuova disposizione, il club azzurro sarà tenuto a versare la somma di 7.000 euro per ogni partita giocata nel proprio impianto. Il motivo dietro questa decisione risiede nella necessità di coprire i costi dei turni straordinari affrontati dalla Polizia Municipale durante gli eventi presso lo stadio. Gli agenti di polizia sono impegnati a garantire la sicurezza e il controllo dell’ordine pubblico durante le partite e gli altri eventi ospitati nell’impianto.

La delibera, che verrà sottoposta all’approvazione nel corso del mese di settembre, rappresenta un passo significativo da parte delle autorità comunali per affrontare le spese aggiuntive sostenute a causa dell’organizzazione di eventi di massa. È importante sottolineare che questa nuova disposizione non riguarda solamente le partite di calcio, ma sarà applicata a tutte le tipologie di eventi ospitate nello stadio.

L’accordo sottolinea l’importanza di una collaborazione equa tra il club di Aurelio De Laurentiis e l’amministrazione pubblica per garantire una gestione sostenibile dell’impianto sportivo. Mentre i tifosi continueranno ad affollare lo Stadio Maradona per sostenere la squadra del cuore, il finanziamento aggiuntivo fornito dal Napoli contribuirà a garantire che le risorse necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza siano disponibili in modo adeguato.

Con l’approvazione prevista per il prossimo mese, il Comune di Napoli e il club azzurro dimostrano il loro impegno nel garantire che l’esperienza degli appassionati e la sicurezza pubblica siano prioritari durante le partite e gli altri eventi nell’iconico Stadio Diego Armando Maradona.