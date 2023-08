Ceduto in prestito dal Napoli, infortunio serio: starà fuori almeno due mesi

Infortunio più grave del previsto, con l’annuncio arrivato in conferenza stampa sui tempi di recupero: per almeno due mesi resterà fermo.

Il Napoli si prepara alla seconda giornata di campionato, quando allo stadio Maradona sarà ospite il Sassuolo di mister Alessio Dionisi. Garcia ha recuperato tutti i calciatori dall’infermeria, avendo così a disposizione l’intera rosa per questo avvio di campionato.

Infortunio per Caprile, stop di almeno due mesi

Ottime notizie per il tecnico francese, non altrettanto arrivano però per il club. Uno dei patrimoni della società è il portiere Elia Caprile, acquistato nelle scorse settimane dal Bari per circa 7 milioni di euro e ceduto in prestito all’Empoli. Ebbene nelle scorse ore, purtroppo, l’estremo difensore ha subìto un infortunio alla caviglia che – a quanto pare – è più grave del previsto.

A riferirlo è lo stesso allenatore dell’Empoli, Paolo Zanetti, che in conferenza stampa ha svelato anche i tempi di recupero di Caprile: il portiere starà ai box per almeno un paio di mesi. Una brutta notizie per i toscani, ma anche per lo stesso Napoli che sul ragazzo classe 2001 ha scommesso per il futuro.

L’infortunio ne rallenta chiaramente l’ascesa nel grande calcio, un vero peccato. L’augurio è che i tempi di recupero, però, non si allunghino ulteriormente. Da Empoli, infatti, arrivano notizie circa una possibile operazione in caso di complicazioni, che ovviamente allungherebbero il rientro di Caprile.