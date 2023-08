Biglietti Napoli-Sassuolo, c’è una cattiva per De Laurentiis

Sorprende e non poco il dato ufficiale in merito ai biglietti venduti per Napoli-Sassuolo, primo appuntamento casalingo della stagione azzurra.

Manca sempre meno alla prima sfida casalinga stagionale per gli azzurri, datata sul calendario 27 agosto alle ore 20.45. In tale occasione infatti, il Napoli di Rudi Garcia troverà il calore del Maradona contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, tentando di riprendere da dove si è lasciato.

I tre punti conquistati a Frosinone nonché la festa Scudetto vissuta lo scorso 4 giugno proprio al Maradona fungeranno infatti da sprono ai partenopei, che a sorpresa troveranno d’innanzi uno stadio cui numeri non sono al passo con le aspettative. La trepidante attesa non ha infatti ricevuto la meritata giustizia dalla vendita dei tagliandi, con un dato che sorprende e non poco il pubblico partenopeo.

Napoli-Sassuolo, esauriti solo due settori del Maradona

I numeri totalizzati lo scorso anno dal Maradona saranno soltanto un ricordo? La più verosimile risposta a tale domanda è ovviamente “no“, visto l’entusiasmo respirato dalla piazza Campione d’Italia nonché con all’attivo ben 25.000 abbonati al fronte dei 55.000 posti disponibili nell’impianto di Fuorigrotta. Tali numeri ed aspettative sono però stati traditi dai dati inerenti ai tagliandi venduti per la sfida fra Napoli e Sassuolo, con soli due settori del Maradona al momento sold-out.

A poco più di due giorni dal calcio d’inizio della sfida infatti, il tutto esaurito è stato registrato soltanto nelle due curve superiori. Disponibilità media dunque per Tribuna Nisida e Possilipo, con bassa presenza di tagliandi negli inferiori delle Curve e dei Distinti, cui anello superiore registra invece gli ultimi posti disponibili. Numeri alquanto sorprendenti quelli rivelati da Ticketone, e che appaiono come lontani parenti dei tanti sold-out registrati la scorsa stagione.

Il motivo di tale ampia quantità di biglietti ancora disponibili potrebbe essere però giustificato da diversi fattori. Fra essi, l’accesso esclusivo alla vendita per i soli possessori di Fidelity Card. Non è inoltre da sottovalutare l’assenza delle scuole calcio e degli istituti scolastici, ancora chiusi. Infine, pesante è anche l’assenza dalla città di molti tifosi ancora in ferie. La fine dell’estate ed il successo riscontrato della campagna abbonamenti potrebbe però regalare un tutto esaurito già a partire dai prossimi impegni casalinghi.