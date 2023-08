Verso Napoli-Sassuolo, tegola Dionisi: ancora problemi per i neroverdi

Novità su quel che sarà Napoli-Sassuolo, con un allarme non del tutto rientrato nelle fila dei neroverdi di Dionisi.

Si prepara a riaprire le proprie porte ai Campioni d’Italia il Maradona, che nono ospita il Napoli proprio da quando capitan Di Lorenzo sollevò a cielo di Fuorigrotta la coppa dello Scudetto. Un dolce ricordo per tutti i napoletani, che dunque non vedono l’ora di riabbracciare i proprio beniamini nell’impianto casalingo.

Ospite dell’evento tanto atteso, il Sassuolo di Dionisi, pronto a dare il meglio contro la squadra di Rudi Garcia. Giungono dunque così novità in merito alla sfida in programma il 27 agosto alle ore 20.45, con notizie contrastanti nelle fila dei neroverdi.

Napoli-Sassuolo, ancora dubbi su Berardi

La seconda giornata del campionato di Serie A 23/24 vedrà i Campioni d’Italia del Napoli affrontare il Sassuolo. Dopo la vittoria sul Frosinone, la squadra di Rudi Garcia non vede l’ora di replicarsi anche davanti al proprio pubblico di casa, potendo contare anche sul rientro di Khvicha Kvaratskhelia assente contro i ciociari.

Se dunque in casa Napoli arrivano buone notizie sull’incontro di domenica, lo stesso non può dirsi per gli uomini di Dionisi. I neroverdi ritroveranno infatti Ruan Tressoldi di rientro dalla squalifica, seppur l’ANSA riporti notizie tutt’altro che positive sul fronte Berardi. Ancora ai margini della rosa dopo i dissapori con la società targati mercato, l’attaccante potrebbe non essere convocato neanche per la trasferta di Napoli, lasciando un grosso vuoto tecnico nell’attacco degli emiliani.