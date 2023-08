Veiga sfumato: De Laurentiis valuta il ritorno di fiamma a centrocampo

Dopo la pista Veiga sfumata definitivamente, il Napoli di Aurelio De Laurentiis è costretto a virare su altri profili per il centrocampo.

L’Al-Ahli sembra essere prossimo all’acquisto di Gabri Veiga, che fino a poco tempo fa sembrava destinato al Napoli. Nonostante le convinzioni azzurre di aver ormai conquistato il giocatore, il club arabo ha fatto irruzione nell’affare e sembra essere in dirittura d’arrivo per ufficializzare l’operazione con il Celta Vigo. Sia il club spagnolo che il centrocampista sembrano aver dato il loro assenso a questa nuova strada. Per il Napoli, questa situazione rappresenta un brusco cambiamento di piani a poco più di una settimana dalla chiusura del mercato. Il club partenopeo si trova ora nella necessità di cercare una nuova soluzione per rinforzare il proprio centrocampo.

De Laurentiis tenta l’assalto per un top player dell’Atalanta

Una delle opzioni che potrebbe essere presa in considerazione, secondo Tuttomercatoweb, è l’assalto a Teun Koopmeiners dell’Atalanta, profilo che il Napoli segue da tempo. Tuttavia, l’ostacolo principale in questo affare è rappresentato dalla valutazione molto alta del giocatore, che potrebbe rendere difficile la conclusione dell’operazione.

Un’altra ipotesi da valutare è Lazar Samardžić dell’Udinese. Il giovane calciatore era stato vicino all’Inter, ma sembra che le trattative si siano definitivamente arenate. Ora la società friulana potrebbe aprire le porte ad un possibile trasferimento in un altro club.

La frenesia dell’ultima settimana di calciomercato promette ulteriori sorprese e colpi di scena, lasciando i tifosi azzurri con il fiato sospeso e la squadra partenopea alla ricerca delle soluzioni migliori per rinforzare la rosa di mister Rudi Garcia.