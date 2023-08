ULTIM’ORA – Clamoroso Gabri Veiga, niente Napoli: va all’Al Ahli

Il calciomercato può riservare sorprese e il Napoli ne è stato stasera il protagonista indiscusso.

Da giorni si parlava del caso Gabri Veiga, tra accelerate e frenate. Mancavano le ultime 24/48 ore decisive, in un senso o nell’altro, ma Fabrizio Romano ha sganciato la bomba stanotte.

L’Al Ahli, squadra saudita, si è mosso in sordina e ha chiuso l’affare, accontentando le richieste del Celta e convincendo Veiga a unirsi al club.

EXCLUSIVE: Gabri Veiga to Al Ahli, here we go! Bid accepted by Celta, player also said yes 🚨🟢🇸🇦

Coach Jaissle was crucial for Veiga to accept.

Al Ahli sign their secret top target.

Saudi side want to invest on world best talents — and now they also got the gem Gabri Veiga. pic.twitter.com/8xfOMyiUTS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2023