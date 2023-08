C’è tensione in casa Napoli per il rinnovo contrattuale di un big della squadra allenata da mister Rudi Garcia.

Negli ultimi giorni, l’ambiente Napoli è stato scosso da un braccio di ferro in corso tra il la società di Aurelio De Laurentiis e un big della rosa azzurra. Il calciatore in questione pare non essere propenso a rinnovare il proprio contratto con la società partenopea.

Aria tesa in casa Napoli, l’agente di un azzurro minaccia di non rinnovare

Il braccio di ferro riguarda la società azzurra e il centrocampista macedone Eljif Elmas. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la situazione si è fatta tesa dopo che il Lipsia avrebbe formulato un’offerta di circa 30 milioni di euro per il talentuoso giocatore. Tuttavia, sembra che da Napoli sia giunta una netta risposta negativa all’offerta del club tedesco. Questa decisione avrebbe creato una frattura tra l’agente Ramadani e il club partenopeo. La Gazzetta dello Sport segnala che il procuratore avrebbe minacciato di non rinnovare il contratto di Eljif Elmas, il quale scade nel 2025.

Questa situazione ha acceso i riflettori sulla posizione del giovane centrocampista e sulla volontà del Napoli di trattenere uno dei suoi talenti chiave. Nonostante la minaccia dell’agente, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è conosciuto per la sua determinazione nel gestire situazioni complesse. Il suo obiettivo è bilanciare la sostenibilità finanziaria del club con la competitività della squadra.

Entrambe le parti stanno cercando di ottenere il massimo vantaggio dalla situazione. La tensione crescente tra Eljif Elmas, il Napoli e l’agente Ramadani ha sollevato dubbi sulla permanenza del centrocampista nella squadra a lungo termine. La decisione del Napoli di respingere un’offerta allettante dal Lipsia e la minaccia di non rinnovare il contratto da parte dell’agente creano un quadro complesso e in evoluzione.