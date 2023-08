Il club piomba sull’azzurro: il Napoli valuta le richieste

Giungono novità di mercato in casa Napoli, dove il neo acquisto potrebbe aver portato il club di Serie A a puntare anche su un azzurro.

L’ottimo inizio di stagione targato Napoli necessita di una conferma a breve, con gli azzurri di Rudi Garcia pronti a vender cara la propria pelle in Serie A. I Campioni d’Italia, dopo aver vinto la sfida di debutto in campionato contro il Frosinone, sono infatti pronti a portare spettacolo anche d’innanzi al pubblico del Maradona, dove affronteranno il Sassuolo di Alessio Dionisi. Vincere contro i neroverdi diventa dunque un obbligo per i partenopei, che dovranno dettare il passo d’innanzi alle inseguitrici vogliose di scucire la coccarda tricolore dal petto del Napoli.

Se dunque da una parte gli azzurri vivono un momento positivo, dall’altra vi è senz’altro un’accezione negativa in merito al calciomercato della squadra di De Laurentiis, succube dell’incredibile cambio di rotta targato Gabri Veiga. Lo spagnolo ha infatti scelto l’Al-Ahli dopo settimane di trattative con gli azzurri, lasciando Garcia & company con un pugno di mosche fra le mani. Con poco più di 7 giorni al termine del calciomercato dunque, per i campani si profila all’orizzonte uno sprint finale per cercare di rimediare a tale ribaltone, seppur le notizie principali arrivino sul fronte cessioni.

Il calciatore di proprietà del Napoli è infatti finito nel mirino di un club di Serie A dopo la chiusura di un colpo in entrata da parte di questi ultimi, tornati difatti di prepotenza sul mercato

Non solo Cambiaghi, l’Empoli punta anche Zerbin

Nonostante i tifosi chiedano a gran voce un ultimo sforzo in entrata al Napoli, cui conta degli acquisti è ferma ai soli Natan e Cajuste, la news inerenti alla società azzurra narrano solo di eventuali cessioni. Ancora un mistero infatti la situazione Demme e Lozano, con i due chiaramente esuberi del club partenopeo che ancora fatica a piazzarne i colpi in uscita. Occhio anche a Gianluca Gaetano, al centro dell’interesse di molti club di media classifica in Serie A ma che potrebbe rimanere all’ombra del Vesuvio dopo il nulla di fatto per Gabri Veiga.

Secondo Sportitalia, inoltre, l’ennesima indiscrezione su di una cessione in casa Napoli proviene dal ritorno sul mercato dell’Empoli. L’acquisto di Cambiaghi all’Atalanta potrebbe infatti spingere i toscani a puntare anche su Alessio Zerbin, in un vero e proprio sprint di mercato. L’esterno d’attacco sembrava esser stato tolto dalla lista trasferimenti targata Napoli vista anche la buona valutazione donatagli da Rudi Garcia, ma un’offerta a sorpresa da parte dell’Empoli potrebbe cambiare inesorabilmente le carte in tavola. L’ultima settimana di calciomercato estivo donerà dunque ulteriori dettagli alla vicenda.