Gabri Veiga-Napoli, retroscena a sorpresa: c’entra l’agente

Arriva l’ennesimo colpo di scena nella trattativa Napoli-Gabri Veiga, con i motivi del dietrofront dello spagnolo che potrebbero esser stati rivelati.

Si avvicina inesorabilmente il ritorno del Napoli fra le mura amiche in Serie A, con gli azzurri che ritroveranno il Maradona dopo la festa Scudetto dello scorso 4 giugno. Ospite d’onore dell’impianto di Fuorigrotta, il Sassuolo di Dionisi, che fungerà da primo avversario casalingo dei partenopei. Gli stessi partenopei reduci dal secco 1-3 di Frosinone, e di conseguenza volenterosi di dare continuità ai 3 punti conquistati nel Lazio. Iniziano dunque le prime speculazioni in merito alla gara, fra possibili formazioni titolari con annesse voci sul rientro di Kvaratskhelia.

Ciò che è sicuro è però che a tale incontro non prenderà parte Gabri Veiga, obiettivo del Napoli sfumato d’improvviso dopo il sorpasso in trattativa da parte dell’Al-Ahli. Sorpasso in grado di monopolizzare letteralmente le prime pagine di mercato, con gli azzurri beffati dopo oltre un mese di trattativa. Il club arabo pagherà infatti la clausola rescissoria imposta dal Celta Vigo, con i colloqui fra società e calciatore entrati nel vivo in merito alla situazione stipendio. Quest’ultimo dovrebbe infatti ammontare a circa 12 milioni, con Gabri Veiga che vedrebbe quintuplicato il proprio salario percepito.

Nel frattempo, direttamente dalla Spagna, emergono novità in merito a ciò che potrebbe aver spinto il centrocampista a cambiare totalmente idea sulla propria destinazione finale.

Gabri Veiga, mossa a sorpresa da parte dell’agente

Che l’agente di Gabri Veiga, Pini Zahavi, avesse un ruolo di spiccata importanza nella trattativa fra il calciatore ed il Napoli era praticamente un dato certo, con le ultime news che hanno però contribuito a rivelare più di qualche retroscena. Secondo quanto rivelato dalla redazione spagnola di DAZN infatti, proprio l’entourage del centrocampista spagnolo sarebbe stato protagonista di una scelta alquanto sorprendente delle ultime ore, e che potrebbe dunque aver spinto Gabri Veiga fra le grinfie dell’Al-Ahli.

“L’Al-Ahli, contrariamente a quanto deciso dal Napoli, ha dato la sua ampia disponibilità a pagare la clausola rescissoria“. Queste le parole di Pini Zahavi, prima che venisse rivelato il retroscena di cui sopra. L’agenzia di proprietà del manager di Veiga infatti, avrebbe addirittura pagato la famiglia del calciatore per avere pieno potere decisionale sul futuro del ragazzo. L’ultima parola sulle decisioni future del calciatore e del proprio nucleo familiare sarebbero dunque stati acquistati dallo stesso Zahavi, con tale scenario che potrebbe aver dunque spinto Gabri Veiga fra le grinfie dell’Al-Ahli.

Questo, a causa delle ricche commissioni che l’ingaggio proposto dal club arabe prometterebbe di portare nelle tasche dell’agente dello spagnolo. Commissioni che sarebbero state chiaramente inferiori in caso di passaggio al Napoli del centrocampista. La rivelazione di cui sopra potrebbe dunque aver fatto luce sul caso di mercato delle ultime ore.