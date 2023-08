Dalla Lazio sono sicuri: la rivelazione su Zielinski

Le parole del neo direttore sportivo della Lazio sul caso Zielinski, con un’importante rivelazione sul Napoli.

Associare le parole calciomercato e Napoli, ad oggi, equivale indubbiamente a parlare di Gabri Veiga. Il centrocampista del Celta Vigo infatti, dopo oltre un mese di trattativa, ha gelato il Napoli preferendo agli azzurri la destinazione Al-Ahli. Club arabo che dunque trova la propria rivincita dopo il caso Zielinski, cercato a lungo proprio dai sauditi prima di prendere definitivamente la decisione in merito alla propria permanenza all’ombra del Vesuvio.

Permanenza che, oltre alla minaccia Al-Ahli, ha rischiato di essere messa in discussione anche da un altro club si Serie A. Non è infatti un mistero che la Lazio abbia più volte tentato di affondare il colpo Zielinski durante l’attuale sessione di calciomercato, con una rivelazione dell’ultim’ora sull’effettivo contenuto della trattativa fra il Napoli ed i capitolini.

Zielinski-Lazio, il neo Ds biancoceleste sulla trattativa

Giorni di conferenze quest’oggi per Angelo Fabiani, neo direttore sportivo della Lazio subentrato alla storica figura di Igli Tare. La nuova carica dirigenziale dei capitolini, nel corso della propria conferenza stampa di presentazione, ha dunque rivelato più di qualche retroscena in merito al mercato condotto dai biancocelesti, tornando per qualche secondo anche sul caso Piotr Zielinski.

“Giocatori come Zielinski erano stati indicati dal nostro allenatore, ma sono operazioni che non sono andate in porto e che ci hanno fatto virare su profili più giovani“, le parole di Fabiani. Quest’ultimo ha poi continuato con il proprio racconto, soprattutto in merito ad un comportamento alquanto a sorpresa da parte del Napoli. “Per Zielinski presentammo un’offerta ufficiale ma il Napoli non ci ha mai risposto. Questo episodio ci ha dunque spinto su nuovi profili“, la rivelazione del direttore capitolino.