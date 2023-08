Scatta ufficialmente l’ordinanza in quel di Napoli, con i tifosi dunque alle prese con i primi divieti stagionali al Maradona.

4 giorni o poco più separano il Napoli di Rudi Garcia dal ricongiungimento con i propri tifosi nella cornice del Maradona. L’impianto di Fuorigrotta non vede infatti l’ora di riaprire le proprie porte agli azzurri nonché ai tifosi partenopei, pronti a ruggire per caricare la propria squadra del cuore contro il Sassuolo. Agli stessi supporter non sarà però consentita svolgere un’attività al di fuori dello stadio, come decretato dall’ultima ordinanza rilasciata dal sindaco di Napoli.

Niente più bevande al Maradona, scatta il divieto prima e dopo il match

Manca poco al primo impegno stagionale del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, sin da subito protagonista di una novità a partire da domenica. A causa di un’ordinanza sindacale emanata dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi il 21 agosto 2023, sarà infatti vietata la vendita di bevande in bottiglie di plastica, vetro, lattine, tetrapak o qualsiasi altro materiale all’esterno dell’impianto.

Il tutto, per le tre ore antecedenti al match e le due ore successive, per garantire maggior prontezza e prestanza alle Forze dell’Ordine presenti al di fuori del Maradona, nonché per garantire una maggior sicurezza agli spettatori. Sarà invece autorizzata la vendita di bevande all’interno dell’impianto purché distribuiti in contenitori di plastica leggera agli acquirenti. Anche agli esercizi pubblici presenti nelle zone cittadine limitrofe sarà concessa la vendita delle suddette.