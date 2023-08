Rinnovo Kvaratskhelia, Napoli sorpreso: richiesta inaspettata del georgiano

Arrivano novità inaspettate in casa Napoli sul fronte Kvaratskhelia, con gli agenti del georgiano in città per discuterne il rinnovo.

In casa Napoli si divide in due la situazione, con Garcia ed i suoi uomini pronti a preparare la sfida di domenica sera contro il Sassuolo. Dopo la vittoria con il Frosinone infatti, la volontà dei partenopei è quella di ben figurare anche nel proprio ritorno al Maradona, che non vede i propri beniamini dalla magica premiazione Scudetto vissuta contro la Sampdoria. Dal fronte societario invece, cresce sempre più l’ansia per la situazione Gabri Veiga, con le ore di mercato che scorrono senza attendere nessuno.

Le ultime incomprensioni fra Napoli e Celta Vigo hanno infatti contribuito a rallentare l’operazione di trasferimento dello spagnolo, che ancora aspetta di poter approdare all’ombra del Vesuvio. Fra lavoro dei vari Meluso e Micheli nonché ansia dei tifosi a causa delle breve tempistiche, il tempo nel capoluogo campano scorre con una nuova news a sorpresa. Giunti in città infatti, gli agenti di Khvicha Kvaratskhelia sono pronti a trattare il rinnovo del fenomeno georigiano, con le laute richieste economiche che hanno però lasciato notevolmente di stucco l’organico partenopeo.

Rinnovo Kvaratskhelia, il georgiano chiede una clausola rescissoria

In casa Napoli si prosegue nel lavoro per portare a buon fine il rinnovo della propria punta di diamante. Non vi è infatti ancora l’intesa totale per il prolungamento di contratto di Victor Osimhen, seppur le cifre offerte dagli azzurri sono ormai ben note ed il nigeriano sia ancora in fase di riflessione. Con ancora tale scoglio da superare dunque, ben presto sarà ora di lavorare ad un altro rinnovo per la società di De Laurentiis, passando un top della squadra ad un altro pezzo pregiato della rosa. Trattasi ovviamente di Khvicha Kvaratskhelia, voglioso di prolungare la propria permanenza all’ombra del Vesuvio seppur qualche richiesta ha sorpreso e non poco il Napoli.

Secondo quanto riportato da Il Mattino infatti, gli agenti del georgiano sarebbero in città per discutere del rinnovo del proprio assistito, presentando al club partenopeo delle richieste alquanto inaspettate. Il quotidiano riporta infatti di una richiesta di stipendio pari a 6 milioni con annessa clausola liberatoria inferiore o pari a 90 milioni. Nei prossimi giorni arriveranno ulteriori novità, ma appare lampante di come l’entourage del calciatore voglia spingere sul sostanziale aumento di stipendio sfruttando anche le cifre concesse dal Napoli ad Osimhen. Come per il georgiano, inoltre, è molto probabile che lo stesso Aurelio Del Laurentiis scenda in campo per discutere del prolungamento contrattuale con il manager di Kvaratskhelia.