Meret: “Faremo di tutto per difendere lo Scudetto”, poi il retroscena su Anguissa e sul Maradona

Estratto dell’intervista rilasciata dal portiere azzurro Alex Meret ai microfoni della rivista GQ Italia.

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di GQ Italia, parlando del rapporto con i suoi tifosi e svelando un curioso retroscena, tra gli altri, riguardante un altro leader dello spogliatoio come Frank Zambo Anguissa.

L’estremo difensore ex SPAL si è ritagliato uno spazio sempre più importante, rivelandosi come uno degli uomini fondamentali per la vittoria dello Scudetto nella scorsa stagione. Stesso Tricolore che il numero uno azzurro per cui preannuncia di dare il massimo per difenderlo. Di seguito, quanto dichiarato dal portiere dei partenopei.

L’Intervista

“Nello spogliatoio c’è un clima bellissimo. Il più stiloso dei miei compagni? Anguissa, ogni giorno spunta con un look diverso“. Ha iniziato così la propria intervista ai microfoni di GQ Italia Alex Meret, portiere del Napoli espressosi inevitabilmente anche sul recente trionfo Scudettato. “È stato bellissimo poter portare il tricolore sulla maglietta e faremo il massimo per difenderlo“, ha infatti giurato Meret.

I toni della piacevole chiacchierata si sono poi spostati sull’essenza di Napoli, con Meret che ha infatti svelato di aver voluto tanto giocare Maradona e che ha dunque eletto a suo personale coro preferito “Un giorno all’improvviso“. “Fu un emozione unica. Il tutto fu reso più bello anche dal fatto che tornavo da un brutto infortunio“, le dichiarazioni conclusive del numero uno partenopeo in merito al suo debutto con la maglia azzurra.