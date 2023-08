Gabri Veiga-Napoli, Alvino spaventa i tifosi: lo ha detto in diretta

Arriva la sentenza sul centrocampista spagnolo da parte del giornalista partenopeo, cui parole hanno spaventato i tifosi del Napoli.

Assumono connotazioni sempre più delicati gli ultimi giorni di mercato in casa Napoli, dove la situazione Gabri Veiga è ancora in bilico. Sembrava infatti una formalità l’annuncio ufficiale da parte degli azzurri in merito all’acquisto del centrocampista spagnolo, slittato contro ogni pronostico a causa di alcune divergenze dell’ultim’ora. Sul caso è dunque intervenuto anche il giornalista partenopeo Carlo Alvino, cui sentenza è stata tutt’altro che positiva.

Gabri Veiga-Napoli, Alvino spaventa i tifosi

500 mila euro. Questa la distanza che parrebbe esserci fra il Napoli ed il Celta Vigo per chiudere definitivamente l’operazione Gabri Veiga, che nel frattempo attende dalla Spagna la buona riuscita della trattativa. Buona riuscita che, secondo il giornalista Carlo Alvino, potrebbe faticare più del previsto ad arrivare dopo i recenti accadimenti. “Credo che sia molto probabile che Gabri Veiga non arrivi, perché il Napoli è solito acquistare nuovi calciatori solo per sostituire le partenze“, le parole rilasciate ai microfoni di Radio KissKiss.

La permanenza di Zielinski, secondo il giornalista, avrebbe infatti rallentato l’affare, rendendo molto più probabile che quest’ultimo salti piuttosto che vada in porto. “In caso di uscita di Demme, allora potrebbe sbloccarsi nuovamente la trattativa Gabri Veiga“, l’ipotesi infine lanciata da Alvino.