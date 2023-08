Classifica Serie A, il CIES è sicuro: “Dove sarà il Napoli a fine stagione”

Super sorpresa in casa Napoli, dove lo studio in merito al campionato di Serie A appena iniziato ha rivelato la forza degli azzurri sulla carta.

La Serie A 23/24 ha avuto inizio da una singola giornata ma già i pronostici hanno cominciato a fioccare sui principali campi italiani. Ognuno ha infatti espresso la propria opinione in merito ad un possibile bis Scudetto da parte del Napoli, ad una rivincita Milan, ad una rinascita Juventus o ad una sorpresa targata Lazio, Roma o Atalanta. Scambio di idee alla quale ha preso parte anche il Cies, che tramite uno studio condotto negli ultimi giorni ha stilato la propria personale graduatoria in merito alla reale forza di ogni squadra di Serie A.

Serie A 23/24, Napoli ancora favorito secondo il Cies

Alquanto particolare lo studio condotto sul nostro campionato da parte del Cies. Questi ultimi hanno infatti diviso le 20 squadre della nostra Serie A in due blocchi, fatti da titolari e panchinari, stabiliti in base ai top 11 giocatori con più valore per ogni squadra, dunque non in base alla reale formazione tipo. I calciatori sono quindi stati sottoposti ad una valutazione in merito al rendimento sul campo nonché alla propria esperienza in partite di alto livello. Tali dati sono stati infine convertiti in un indice statistico con valore massimo 100, che ha decretato la griglia del campionato targata Cies.

Al primo posto, a pari merito, troviamo dunque Napoli ed Inter, entrambe ferme a 72.7 punti. Terzo posto per la Juve, con 67.7 punti, con un quarto posto a sorpresa dettato dai soli 66.3 punti per il Milan. A seguire, Roma, Lazio, Fiorentina ed Atalanta, fino ad arrivare all’ultima della coda che è risultata essere il Frosinone (35.5). Per il Cies non vi sono quindi dubbi: la lotta Scudetto sarà un affare tra Inter e Napoli.