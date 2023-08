Ritorno di fiamma per l’attacco: colpo Napoli

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato: in attesa di sbloccare Gabri Veiga, il club pensa ad un altro colpo in attacco

Conquistati i primi tre punti in campionato, il Napoli ha ricominciato a focalizzare la propria attenzione sul mercato con l’obiettivo di regalare quanto prima rinforzi di qualità a Rudi Garcia. Il preferito del presidente Aurelio De Laurentiis è Gabri Veiga tuttavia la trattativa con il Celta Vigo, al momento, risulta bloccata. L’intesa era stata trovata, sulla base di 30 milioni più 6 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Poi però, a sorpresa, sono emerse criticità di natura burocratica che hanno fatto finire l’operazione in stand-by.

Le interlocuzioni, ovviamente, proseguiranno in queste ore con gli azzurri che tenteranno di sbloccare l’impasse e mettere così le mani sul talentuoso centrocampista autore di 11 gol e 4 assist nelle 40 apparizioni totalizzate nella scorsa stagione. Il club, in attesa di sviluppi, a breve intensificherà poi il casting volto ad individuare l‘adeguato sostituto di Hirving Lozano che ha rispedito al mittente tutte le proposte di rinnovo ricevute dalla dirigenza partenopea. Le parti risultano quanto mai distanti e, in assenza di passi in avanti significativi, entro il 31 agosto si diranno addio.

Per il messicano, in scadenza nel 2024, a fine luglio si era fatto avanti il Los Angeles FC tuttavia la proposta presentata dai californiani non si è rivelata sufficientemente ricca per strappare il “sì” di De Laurentiis. Altrettanto concreto è l’interessamento mostrato dall’Al-Ahli, che ha deciso di puntare forte sull’esterno classe 1995 dopo il mancato arrivo di Piotr Zielinski. Il Napoli per lasciarlo partire chiede una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni: risorse che verrano subito impiegate per rimpolpare il reparto offensivo e consegnare al tecnico un’alternativa di livello.

Napoli, ritorno di fiamma in attacco: De Laurentiis ci pensa

Il taccuino di De Laurentiis, ad esempio, contiene il nome di Jesper Lindström valutato dall’Eintracht Francoforte intorno ai 25 milioni. Un profilo molto gradito a Garcia, visto che il 23enne danese può giocare nella posizione di trequartista alle spalle dell’unica punta e sulle fasce in caso di tridente offensivo. Sempre viva, poi, la pista che conduce a Edon Zhegrova legato fino al 2026 al Lille.

L’ala destra kosovara nell’ultima annata ha messo a referto 4 reti e 5 passaggi vincenti, dimostrando di essere pronto per calcare palcoscenici più prestigiosi. Il Napoli è da tempo sulle sue tracce e, fin qui, ha avuto più volte modo di vederlo all’opera dal vivo. Il matrimonio è possibile. Prima, però, servirà la partenza di Lozano.