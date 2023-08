Lindstrom al Napoli, gli azzurri hanno un piano per chiudere subito: c’entra Lozano

Jesper Lindstrom è il nome più in voga in queste ore, dopo Gabri Veiga, per il mercato del Napoli. La società azzurra ha un’idea ben precisa per quanto riguarda l’assalto al talento dell’Eintracht Francoforte.

Il Napoli attende Gabri Veiga: il calciatore spagnolo presto dovrebbe arrivare in Italia per le visite mediche, prima di unirsi ufficialmente alla corte dei partenopei. Ma gli sviluppi di mercato potrebbero non essere conclusi qui: un altro nome che stuzzica la fantasia della dirigenza e anche dei tifosi è quello di Jesper Lindstrom, talento di proprietà dell’Eintracht Francoforte. A fare il punto della situazione in merito al possibile approdo in azzurro dell’esterno è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, svelando quelle che sono le strategie che il Napoli ha in mente per arrivare subito al classe 2000.

Vendere subito Lozano per arrivare a Lindstrom: la situazione

Secondo quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola, il Napoli punta a vendere quanto prima Hirving Lozano per arrivare fin da subito a Jesper Lindstrom.

L’idea dei partenopei, nella fattispecie, è quella di spingere il messicano (in scadenza nel 2024) in Major League Soccer a gennaio (o, in ogni caso, all’addio immediato in questi giorni), per liberare così la casella per Lindstrom. Occhio, però, anche all’Arabia, con l’Al-Ahli pronto a fare sul serio per l’ex PSV Eindhoven. In tal caso, ecco che l’assalto per il calciatore dell’Eintracht Francoforte potrebbe partire fin da subito.