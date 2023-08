Ribaltone improvviso: cessione in Serie A

Il Napoli, dopo aver vinto la prima della nuova stagione, continua a lavorare sul mercato: si avvicina anche una cessione

Il Napoli, portata a casa la prima vittoria stagionale, si prepara ad affrontare sotto la guida di Rudi Garcia la seconda giornata della nuova stagione: l’appuntamento è domenica sera contro il Sassuolo. Nel mentre continua a essere centrale anche il mercato estivo, in cui può concretizzarsi anche una cessione.

Il Napoli sa che deve ancora sistemare qualcosa nella rosa per questa nuova stagione. Sostanzialmente non è cambiato tantissimo rispetto alla scorsa annata a livello di giocatori a disposizione. Certo è andato via difensore della caratura di Kim e tra la tifoseria partenopea c’è qualche dubbio su Natan: il brasiliano è, al momento, dietro nella gerarchia di Garcia.

Meluso continua a lavorare su possibili arrivi, sopratutto a centrocampo, con il nome di Gabri Veiga che tiene banco, ma ci sono anche operazioni in uscita. Primo tra tutti in lista c’è in tal senso il nome di Hirving Lozano che non vorrebbe ancora ridiscutere il rinnovo di contratto (al ribasso), dal momento che è in attesa della giusta offerta per poter andar via. Ma nella lista dei cedibili c’è anche Diego Demme. Ci sono novità per lui.

Calciomercato Napoli, Demme in uscita: può restare in Serie A

Il Napoli sa che ha bisogno di sistemare ancora qualche tassello nella propria rosa, come sa anche che ci sono profili da piazzare in uscita perché sono in esubero. Sotto questo punto di vista, come detto, il trasferimento di Diego Demme sembra essere quello più imminente. Il giocatore negli ultimi tempi non ha trovato spazio e vuole tornare a essere centrale in un progetto, ritrovando minuti di gioco. Sul di lui c’è soprattutto l’interesse dell’Hertha Berlino. Ma non è l’unico club.

Demme può, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, restare anche in Serie A perché nelle ultime ore un’altra squadra si sarebbe mossa per accaparrarsi il suo cartellino. Si tratta del Genoa di Alberto Gilardino, che alla prima ha faticato non poco contro la Fiorentina (4-1 il risultato finale) e che ha perciò bisogno di rinforzi. Tra l’altro, c’è da ricordare che il club ligure e l’Hertha Berlino condividono la stessa proprietà americana. Una coincidenza dalla quale potrebbe venir fuori il futuro di Demme: per il tedesco questi sono i giorni della verità.