Lozano blocca Lindstrom, doppia idea del Napoli per l’attacco

Uno degli obiettivi per l’attacco del Napoli è Jesper Lindstrom dell’Eintracht Francoforte, ma Lozano blocca l’operazione.

Continua a lavora sul mercato il Napoli per migliorare la rosa da mettere a disposizione di Rudi Garcia. Uno degli obiettivi da regalare al tecnico francese potrebbe essere un nuovo attaccante esterno, individuato dallo scouting azzurro in Jesper Lindstrom, eclettico calciatore danese in forza all’Eintracht Francoforte.

Chiudere l’affare, però non è semplice: a bloccare l’operazione per ora è la mancata cessione di Hirving Lozano. Il messicano non ha rinnovato il contratto con il Napoli e al momento non c’è nessun tipo di accordo, motivo per il quale la cessione entro la fine del mercato appare sempre più plausibile.

La mancata cessione di Lozano blocca Lindstrom, il Napoli può prenderlo anche a gennaio

Il problema, però, resta l’elevato ingaggio percepito da Lozano, scoglio difficile da superare per alcuni club che si sono interessati a lui. A rivelarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

Jesper Lindstrom, l’esterno danese di 23 anni dell’Eintracht che il Napoli vorrebbe prendere in questo mercato per inserirlo subito in rosa o magari a gennaio. Dipende tutto dalla cessione di Lozano. Che al momento non è al centro di grandi manovre: il Psv lo vorrebbe, lo rivorrebbe, ma l’ingaggio da 4,5 milioni è un muro altissimo.

L’intenzione del Napoli ormai sembra delineata: Lindstrom è il calciatore scelto per prendere il posto di Lozano e il suo acquisto potrebbe avvenire subito o anche a gennaio. Gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero essere decisivi per definire il futuro del messicano, che al momento sembra sempre più lontano dal Napoli.