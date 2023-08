Kvaratskhelia spaventa il Napoli, alta richiesta per il rinnovo di contratto

Dopo Osimhen il Napoli penserà a blindare Kvaratskhelia, ma la trattativa si preannuncia particolarmente complicata.

Continua a lavorare il Napoli in vista della seconda giornata di campionato, con la squadra di Rudi Garcia impegnata al Maradona contro il Sassuolo. Intanto siamo agli sgoccioli di questa lunga e calda estate di trattative, con il Napoli protagonista soprattutto nel pensare a trattenere i propri top player.

Prosegue la trattativa per il rinnovo di Osimhen, con gli accordi più o meno raggiunti, ma fino al momento delle firme tutto può essere messo in discussione. Il Napoli è comunque convinto di riuscire a trattenere ulteriormente il centravanti nigeriano.

Rinnovo contratto Kvaratskhelia, chiesti al Napoli oltre 6 milioni l’anno

Soltanto a mercato terminato l’attenzione si sposterà sull’altro gemello del gol napoletano, ovvero Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, rivelazione dell’ultima Serie A, ha il contratto in scadenza nel 2027, quindi molto lungo, ma le sirene del mercato suonano a prescindere. Il Newcastle ci aveva timidamente provato mesi fa, ma il Napoli è stato irremovibile: l’attaccante non è sul mercato. Ovviamente questo dovrà comportare al rinnovo del contratto.

L’edizione odierna de Il Mattino svela come la richiesta avanzata dall’entourage di Kvaratskhelia abbia spaventato la società partenopea: ben 6 milioni di euro annui è stata la cifra chiesta al Napoli per il rinnovo del contratto. Chiaro che uno dei migliori talenti del calcio europeo vada difeso con un contratto importante, ma per trovare un accordo ci sarà tempo.