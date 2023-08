Gabri Viega al Napoli, frenata ma si tratta: qual è il vero problema

Novità sull’affare Gabriel Veiga al Napoli, quali sono gli intoppi emersi nelle ultime ore nella trattativa dell’estate azzurra.

Mancano pochi giorni alla conclusione del calciomercato, con il Napoli all’inseguimento degli ultimi tasselli da sistemare per fornire una rosa completa e all’altezza delle ambizioni di Rudi Garcia.

Uno dei calciatori inseguiti è Gabriel Veiga Novas, semplicemente noto come Gabri Veiga, ma se l’affare con il Celta Vigo fino a pochi giorni fa sembrava definito con tanto di visite mediche fissate, ora pare ci sia stato qualche rallentamento.

A fornire un quadro su quanto sta accadendo nella trattativa ci ha pensato l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato:

C’è qualcosa che non quadra, che va sistemata; qualche aspetto – si direbbe cavilli essenziali – emerso nella fase dello scambio dei documenti, in corso da sabato. Sia chiaro, la base è solidissima: il Napoli vuole il centrocampista, il Celta è pronto a venderlo al Napoli e Gabri vuole il Napoli. Meglio di così. L’affare tra i club sembrava definito, chiuso sulla base di 35 milioni più bonus (compresa una percentuale del 5% sulla futura rivendita), ma poi gli avvocati hanno preso in mano il pallino. I legali: vanno sistemati elementi vari – dai diritti d’immagine a una serie di questioni economiche – ma si lavora con grande fiducia.