Criscitiello consiglia il Lecce: “Gioca nel Napoli ed è fortissimo, prendetelo subito”

Michele Criscitiello consiglia in diretta l’allenatore del Lecce, c’è un calciatore del Napoli da prendere subito.

Ultimi giorni di calciomercato per i vari club di Serie A, che avranno tempo fino al primo settembre per sistemare i rispettivi organici e disputare una stagione all’altezza delle aspettative. Chi effettuerà più movimenti di mercato saranno in particolare i club medio-piccoli, occupati nella lotta per non retrocedere.

E proprio le ultime ore di mercato possono essere quelle con maggiori opportunità da sfruttare, andando a prendere calciatori in esubero tra le big. Anche il Napoli in tal senso ha calciatori che potrebbero fare al caso di varie squadre di Serie A, con in particolare Gianluca Gaetano osservato speciale.

Il consiglio di Criscitiello al Lecce, il prestito di Gaetano dal Napoli

Il suo agente, Mario Giuffredi, ha chiarito come il talento classe 2000 non resterà al Napoli qualora gli azzurri dovessero completare l’acquisto di Gabri Veiga. Dunque si sta già guardando intorno per trovare una soluzione in prestito al suo assistito.

A sorpresa una destinazione ha provato a suggerirla il giornalista di Sportitalia, Michele Criscitiello, che nel corso del programma “Speciale Calciomercato” in diretta da Lecce con ospite il tecnico dei salentini, Roberto D’Aversa, ha caldamente consigliato l’acquisto di Gaetano al Lecce.

Queste le sue parole:

Fate il 4-3-3 e siete alla ricerca di una mezzala, non capisco perché non pensiate di prendere Gaetano dal Napoli. Classe 2000, per me è fortissimo, è proprio il classico calciatore da piazza come il Lecce. Ditelo al direttore Corvino.

Non si è fatta poi attendere la risposta di D’Aversa:

Di mercato se ne occupa il direttore Corvino che è informatissimo. Va detto che anche noi abbiamo giovani molto interessanti con quelle caratteristiche, uno può essere Berisha, classe 2003, che l’anno scorso è stato decisivo per la vittoria dello scudetto per la Primavera.

Su Gianluca Gaetano ci sono i forti interessamenti da parte di Empoli e Frosinone. Da capire se dopo questo consiglio anche il Lecce penserà al talento napoletano.