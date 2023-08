Trasferimento saltato, non ha superato le visite mediche: sorpresa anche per il Napoli

Colpo di scena improvviso di calciomercato, con protagonista il fu obiettivo targato Napoli. Visite mediche non superate per il calciatore dopo l’accordo trovato con il club.

Già archiviata la trasferta di Frosinone per il Napoli di Rudi Garcia, ora con la mente proiettata al ritorno delle maglie azzurre al Maradona. I partenopei scenderanno infatti in campo fra le mura amiche per la prima volta dopo la festa Scudetto vissuta dopo il match con la Sampdoria, affrontando il Sassuolo domenica 28 agosto. Per il tecnico francese vi sarà dunque modo di presentarsi al meglio d’innanzi al pubblico di casa, in una sfida alquanto insidiosa.

I neroverdi di Dionisi, dopo aver perso per 0-2 nel debutto in campionato contro l’Atalanta, daranno infatti il massimo per cercare di strappare almeno un punto sul difficile terreno di gioco del Maradona. D’altro canto, l’obiettivo principale del Napoli sarà senz’altro quello di dare continuità a quanto visto al Benito Stirpe, cercando di limare le imperfezioni mostrate. Il tutto, nel mentre si attendono gli ultimi rinforzi portati dal calciomercato, con la grana Gabri Veiga non ancora oltrepassata e con le voci inerenti a Jesper Lindstrom divenute sempre più insistenti.

Nello stesso giorni in cui un nuovo profilo difensivo (Simakan) viene quindi accostato al Napoli, un colpo di scena di mercato ha interessato anche gli azzurri. Il fu obiettivo partenopeo per la difesa è stato infatti vittima di un clamoroso colpo di scena in negativo.

Mavropanos shock, visite mediche non superate con il West Ham

Le news odierne inerenti al possibile interesse da parte da parte del Napoli per il centrale del Lipsia Simakan avevano contribuito alla nuova discesa in pista dei partenopei. Dopo la miriade di nomi venuta fuori quest’estate e dopo l’ufficiale arrivo di Natan infatti, le voci inerenti a quel reparto si erano placate all’ombra del Vesuvio. L’indiscrezione lanciata da Il Mattino sul calciatore francese ha di conseguenza riportato sulla strada il club di Garcia, facendo riaffiorare anche vecchi ricordi.

Un Napoli ancora alla ricerca di un centrale ha infatti contribuito a riportare in ottica azzurra alcuni degli obiettivi visionati in passato, come Kostantinos Mavropanos. Il centrale greco, assieme a Kilman e Danso, rappresenta colui ad aver tenuto banco per più tempo nella corsa al vice Kim. Saltato a causa dell’arrivo di Natan dunque, il difensore ha ben presto trovato un accordo per il trasferimento al West Ham, con le news delle ultime ore che sorprendono e non poco tutti i fan della disciplina.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, Mavropanos non avrebbe superato le visite mediche con il club londinese, facendo difatti saltare il proprio passaggio dallo Stoccarda alla Premier. Una notizia alquanto sconvolgente, che cambia nuovamente i piani del club tedesco nonché del centrale greco. Occhio infine anche al Napoli che, qualora fosse davvero alla caccia di un nuovo difensore centrale da acquistare, potrebbe dunque tornare sulle tracce del fu obiettivo di mercato.