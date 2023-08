Napoli, cambia il futuro di Demme: ha fatto una “promessa”

Le strade tra Diego Demme e il Napoli si sono divise ormai da mesi. Il centrocampista tedesco ha da tempo sposato l’idea della cessione.

65 gettoni (in 4 stagioni) con la maglia del Napoli, conditi da 4 reti e 3 assist. Diego Demme cercava sicuramente un minutaggio diverso in questi quattro anni a Napoli, ma l’ascesa di Lobotka e l’avvento di Anguissa lo hanno tolto dai radar.

Il Napoli rallenta sulla pista Demme – Herta Berlino

Ripartire dall’Hertha Berlino per cercare spazio e continuità, questa la volontà del centrocampista azzurro che attualmente si trova ai margini della rosa. Demme sarebbe anche disposto ad un adeguamento del contratto fino ad arrivare a percepire 1,5 milioni all’anno per tre stagioni.

Demme ripartirebbe da Berlino con la fascia di capitano al braccio, segno di onore e responsabilità. L’Herta, neo retrocessa in seconda divisione tedesca, attende solamente il famigerato “si” del Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport, c’è ancora distanza tra le due società: gli azzurri infatti chiedono 1,5 milioni per il cartellino, ma il club tedesco deve prima cedere qualche pedina.

Berlino fa al caso suo, si è promesso al club della capitale dove ritroverebbe serenità e centralità, ecco perché il centrocampista tedesco spinge per la fumata bianca.