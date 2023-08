Ha salutato il Napoli due mesi fa, torna subito in Serie A

Ritorno in Serie A alle porte per l’ex azzurro, di rientro nel campionato da Campione d’Italia dopo l’esperienza al Napoli.

Procede fra le indiscrezione e qualche ostacolo di troppo da superare il calciomercato targato Napoli. Gli azzurri infatti, seppur da Campioni d’Italia, hanno avuto molto da fare in ottica entrata ed uscite durante il corso dell’estate, dicendo addio a profili come Kim e Ndombelè sostituiti dagli arrivi di Natan e Cajuste. Ancora dubbi invece sul caso Gabri Veiga mentre dalla cessione eventuale di Lozano potrebbe dipendere il super colpo Lindstrom. Nel frattempo, proprio un ex partenopeo parrebbe aver raggiunto un accordo con un nuovo club, tornando in Serie A appena due mesi dopo averla lasciata da Campione.

Bereszynski torna in Serie A, accordo con l’Empoli ad un passo

Solo 6 mesi la durata dell’esperienza targata Napoli di Bereszynski, giunto in prestito all’ombra del Vesuvio nella finestra di mercato invernale, come rimpiazzo di Zanoli in qualità di vice-Di Lorenzo. Poche dunque le presenze del polacco in maglia azzurra alle spalle del capitano, fra cui un’ottima prestazione condita da un assist maturata a fine campionato contro il Bologna.

Terminato il prestito semestrale dunque, per Bereszynski è stato tempo di tornare alla Sampdoria, nel frattempo retrocessa in Serie B e pronta a sfruttare la presenza del terzino in rosa per monetizzare. Seppur con un ritardo imprevisto infatti, il polacco sarebbe ad un passo dalla propria nuova destinazione, quale l’Empoli di mister Paolo Zanetti. Secondo quanto riportato dalla redazione di TMW infatti, l’accordo per l’arrivo in Toscana di Bereszynski, sulla base del prestito con diritto di riscatto, sarebbe più vicino che mai.