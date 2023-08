Demme a un passo dalla cessione: l’indizio non lascia dubbi

Giungono novità sul futuro di Diego Demme, con l’indizio che spinge sempre più il tedesco verso il nuovo club.

In casa Napoli il calciomercato è tornato di prepotenza a bussare alla porta azzurra, questa volta non per i motivi sperati dai milioni di tifosi partenopei presenti nel mondo. Le ultime news hanno infatti contribuito a frenare l’entusiasmo dei supporter sul fronte Gabri Veiga, con la trattativa entrata clamorosamente in fase di stallo quando tutto sembrava ormai concluso. Una batosta non da poco da subire per il Napoli, nel frattempo al lavoro su più fronti. Lindstrom rimane infatti un obiettivo concreto del club di De Laurentiis, vicino più che mai a piazzare anche Demme all’estero dopo le news dell’ultim’ora.

Demme-Herta Berlino, l’indizio giova al Napoli

Sono ormai giorni che l’avventura di Diego Demme in quel di Napoli pare esser giunta al capolinea, con il tedesco ai margini del progetto azzurro e messo addirittura fuori rosa. Il centrocampista non ha infatti neanche preso parte alla trasferta di Frosinone assieme ai compagni, a rafforzare la tesi cessione. Sull’ex capitano del Lipsia vi sarebbe infatti il forte pressing da parte dell’Herta Berlino, pronto a puntare sulla figura di Demme per donare qualità alla rosa e tentare di risalire in Bundesliga dopo la retrocessione affrontata quest’anno.

Tale scenario sarebbe dunque stato confermato dalla news dell’ultim’ora. Il centrocampista Suat Serdar, di proprietà del club tedesco e cui ruolo è il medesimo di Demme, è infatti ad un passo dall’accasarsi al Verona in prestito. A riportarlo, la redazione di TMW, che ammicca dunque al ruolo rimasto scoperto nella rosa dell’Herta e che potrebbe ben presto essere ricoperto dall’attuale calciatore del Napoli.