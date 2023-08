Cifre da capogiro: il Napoli ora non si ferma più

Il Napoli, dopo l’esordio vincente in campionato contro il Frosinone, si prepara a mettere a segno un doppio colpo di mercato

Buona la prima per il Napoli di Rudi Garcia. I Campioni d’Italia si sono infatti imposti al debutto in campionato, vincendo sul campo del neo promosso Frosinone. I padroni di casa hanno approfittato di un rigore (concesso dopo un ingenuo fallo di Jens Cajuste) per portarsi in vantaggio, ma poi si sono dovuti arrendere al maggior tasso tecnico degli azzurri, trascinati da Matteo Politano e da Victor Osimhen. Tre punti fondamentali, che consentiranno al mister francese di preparare nel migliore dei modi la prossima sfida in programma.

Il 27 agosto, in particolare, allo stadio “Diego Armando Maradona” avrà luogo la sfida casalinga contro il Sassuolo battuto all’esordio dall’Atalanta. Quella neroverde, per stessa ammissione dell’allenatore Alessio Dionisi, è una squadra incompleta e non è ancora chiaro se, in questa stagione, potrà contare sull’apporto di Domenico Berardi (che spinge per andare alla Juventus). Gli emiliani, a prescindere dal futuro del loro capitano, in ogni caso possiedono le armi giuste per impensierire i partenopei e nell’occasione proveranno a rilanciarsi.

Garcia, dal canto suo, approfitterà delle sedute di allenamento per valutare quale formazione mandare in campo e sciogliere gli ultimi dubbi. Dal primo minuto, salvo sorprese, si rivedrà Khvicha Kvaratskhelia ai box nei giorni scorsi per colpa di un affaticamento. In panchina, invece, potrebbero esserci due nuovi acquisti che il presidente Aurelio De Laurentiis conta di ufficializzare a stretto giro di posta.

Napoli, De Laurentiis non si ferma più: in cantiere due nuovi acquisti

Il primo risponde al nome di Gabri Veiga, che freme dalla voglia di sbarcare alla corte napoletana. Nelle ultime ore sono emerse alcune problematiche legate ai diritti d’immagine del 21enne, tuttavia le parti sono al lavoro per cercare di sbloccare l’affare in maniera definitiva. Al Celta Vigo andranno 30 milioni più 6 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Ma non finisce qua, perché De Laurentiis vuole anche Jesper Lindström.

Il danese dell’Eintracht Francoforte, autore di 9 gol e 4 assist nell’ultima annata, è ad un passo dagli azzurri. A confermarlo è ‘Il Mattino’, secondo cui nelle casse dei tedeschi finiranno 25 milioni. Nei piani societari, il classe 2000 andrà a prendere il posto di Hirving Lozano ormai destinato alla cessione. La doppia fumata bianca, per un investimento complessivo di 60 milioni, può arrivare a giorni. Il Napoli si prepara a rinforzarsi ancora di più per bissare il trionfo in campionato e conquistare il quarto titolo della propria storia. Le rivali sono avvertite.