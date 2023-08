Svolta Demme, la scelta del Napoli cambia il futuro

Finito nella lista degli esuberi da inizio mercato, Diego Demme non ha ancora lasciato Napoli, ma arriva una svolta.

Il campionato è iniziato e il Napoli ha ricominciato da dove aveva lasciato. Dopo i tre gol nell’ultimo match di Serie A contro la Samp lo scorso anno, sono arrivate altre tre reti nella gara di apertura contro il Frosinone.

Come lo scorso anno contro il Verona, anche quest’anno il Napoli è andato in svantaggio al debutto in campionato. Una casualità che sta diventando abitudine, come abitudine è diventata l’assenza in campo di Diego Demme. Il centrocampista tedesco, infatti, non è stato neanche convocato per il match di ieri allo Stirpe.

Addio Demme, arriva una svolta

Il numero 4 del Napoli è sul mercato da diverso tempo e la mancata convocazione per il match di ieri è stato un ulteriore segnale che non rientra nei piani del Napoli.

Nonostante fosse ormai chiaro da tempo che per lui non ci fosse spazio all’ombra del Vesuvio, Demme non ha ancora lasciato il Napoli. Gli azzurri, però, dato il suo contratto in scadenza nel 2024, hanno provato a dare una svolta al futuro del centrocampista.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la decisione di non convocare Demme per il match di ieri non è una scelta casuale. Demme, infatti, è finito fuori rosa e per lui non ci sarà spazio in questa stagione. Il Napoli ha voluto così accelerare la cessione.

Su Demme è sempre vigile l’Hertha Berlino che nelle ultime ore sembrerebbe abbia accelerato per chiudere l’affare e riportare il centrocampista tedesco in patria.