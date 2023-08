Non solo Gabri Veiga, il Napoli prova a chiudere il doppio colpo!

Gabri Veiga dovrebbe arrivare in Italia nella giornata di oggi. Il Napoli, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole chiudere un altro colpo.

Il campionato è ricominciato e il Napoli ha subito conquistato i primi tre punti della nuova stagione. I ragazzi di Rudi Garcìa, dopo alcuni affanni inziali, sono riusciti ad imporsi per 3-1 sul Frosinone.

Il giorno seguente al match, in queste prime fasi di stagione, è però, un altro giorno di calciomercato. Oggi dovrebbe arrivare Gabri Veiga in Italia. Quello che sarà il colpo più caro dell’estate italiana, però, potrebbe non essere il solo ad atterrare all’ombra del Vesuvio.

Il Napoli non si ferma: in chiusura il doppio colpo

Per il centrocampista spagnolo, ormai, è tutto fatto. I club sono allo scambio di documenti e anche Rafa Benitez ha ammesso come il suo trasferimento sia questione di ore. Oltre a Veiga, però, il Napoli lavora anche per Lindstrom.

Il Napoli ha imparato a conoscerlo nel corso della doppia sfida agli ottavi di finale di Champions League dello scorso anno. Lindstrom è un esterno offensivo che all’occorrenza può fare anche il trequartista.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Mattino, pare che il Napoli nella giornata di oggi può chiudere anche per il classe 2000 dell’Eintracht Francoforte. Secondo il quotidiano, infatti, le porte per Lozano sono chiuse. A dimostrarlo è anche il mancato ingresso nel match di ieri contro il Frosinone.

Il Napoli, dunque, ha trovato il sostituto del messicano. All’Eintracht Francoforte andrà una cifra intorno ai 25 milioni di euro.