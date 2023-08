Garcìa lo ha blindato, ma Zanoli può partire: l’ipotesi

Alessandro Zanoli può infiammare gli ultimi giorni di mercato del Napoli. Garcìa lo ha blindato, ma resta viva un’ipotesi.

La vittoria maturata ieri contro il Frosinone consegna al Napoli un po’ di tranquillità dopo che i tanti cambiamenti estivi avevano creato qualche dubbio sul nuovo corso azzurro.

La prova degli azzurri è stata convincente, anche se c’è comunque qualcosa da migliorare. A prendersi la scena è stato ovviamente Victor Osimhen. Il centravanti del Napoli ha realizzato una doppietta da grandissimo centravanti e sembra aver chiaro l’obiettivo per la nuova stagione.

Oltre ad Osimhen, Garcìa ha potuto contare anche su Capitan Di Lorenzo. Il terzino azzurro è stato autore di una prestazione sontuosa, condita da due assist proprio per Osimhen.

Garcìa blinda Zanoli, ma il futuro può cambiare

Nel post partita, il nuovo tecnico del Napoli ha elogiato la prestazione del suo capitano, ma anche rivelato come non potrà giocare tutte le partite della stagione. Per questo motivo il Napoli non intende privarsi di Alessandro Zanoli.

Il terzino classe 2000 è stato per lungo tempo sul mercato, ma nel corso dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro ha impressionato Rudi Garcìa. Il tecnico ora chiede la conferma del suo terzino, credendo che sia pronto per prendere il posto di vice-Di Lorenzo e che possa ritagliarsi il suo spazio nel corso della stagione.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riferisce ulteriori dettagli riguardo la situazione di Zanoli. Il Napoli, come detto, vuole trattenere il suo talento che dopo settimane di accostamenti al Genoa sembra destinato a restare.

Negli ultimi giorni, però, lo Sporting Lisbona si è fatto avanti per strappare a titolo definitivo Zanoli al Napoli. L’offerta è stata rispedita al mittente, ma qualora i portoghesi dovessero ripresentarsi con un’offerta scioccante, allora il futuro di Zanoli potrebbe essere lontano da Napoli.