Gabri Veiga-Napoli: quando arriverà la firma sul contratto

Il tormentone dell’estate azzurra sta per giungere al termine. Gabri Veiga a breve sarà un nuovo giocatore del Napoli: spunta la data della firma.

Gabri Veiga è sicuramente l’uomo del calciomercato azzurro. Il centrocampista del Celta Vigo, ormai da diverse settimane, è al centro di numerose voci di mercato che lo vedono vicino al Napoli. Una trattativa lunga, quasi estenuante, ma che alla fine si avvicina alla fumata bianca.

A spiegare meglio la situazione ci ha pensato Rafa Benitez, ex tecnico del Napoli oggi sulla panchina del Celta. Il tecnico spagnolo ha rivelato come la trattativa sia molto vicina alla chiusura e per questo motivo ha deciso di non far scendere in campo il talento spagnolo nel corso del match di ieri.

Per Gabri Veiga manca solo la firma

Rudi Garcìa si prepara ad accogliere il secondo rinforzo a centrocampo dopo Jens Cajuste. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, rivela ulteriori dettagli riguardo l’arrivo del classe 2002 in Italia.

Secondo il quotidiano, salvo clamorosi problemi burocratici, il centrocampista iberico arriverà in Italia nella giornata di oggi. Il nuovo gioiellino del Napoli sosterrà le visite mediche a Vila Stuart domani e poi si sposterà alla FilmAuro per firmare il contratto che lo legherà ai partenopei fino al 2028.

Il Corriere dello Sport ha rivelato anche alcuni dettagli della trattativa. Gabri Veiga sarà un nuovo calciatore del Napoli per 35 milioni di euro più bonus. Al Celta Vigo è riservata anche una percentuale pari al 5% della futura rivendita.