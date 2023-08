Futuro Lozano, il retroscena che poteva cambiare il mercato del Napoli

Hirving Lozano è sempre più lontano dal Napoli. Per lui sono diverse le pretendenti e spunta un clamoroso retroscena.

Il Napoli ha vinto la prima partita di campionato contro il Frosinone. A segno sono andati Matteo Politano e Victor Osimhen autore di una doppietta. Rudi Garcìa, per la prima volta in una gara ufficiale, ha potuto vedere la sua nuova squadra all’opera.

Il tecnico francese ha deciso di non fa scendere in campo Hirving Lozano, ormai da diversi mesi al centro di voci di mercato. L’esterno messicano ha il contratto in scadenza nel 2024 e la cessione sembra sempre più vicina.

Cessione Lozano, spunta un retroscena

Ciro Venerato, esperto di mercato, ha rivelato attraverso il sito Rai un retroscena riguardante proprio il numero 11 del Napoli.

Nelle ultime settimane si è parlato di forte interessamento per Lozano dalla MLS, ma ormai l’ipotesi americana sembra essere tramontata. Per il messicano resta viva solo la pista che porta in Arabia Saudita. Venerato, però, svela che per il “Chucky” ci sia sta la possibilità anche di rimanere in Europa. Per lui, infatti, si è fatto avanti il Psv che voleva un suo ritorno. Le trattative con il Napoli sono andate avanti per settimane, ma la distanza tra i club è stata insormontabile.

Ora, resta da capire quale sarà il futuro del numero 11 azzurro. L’ultima possibilità resta l’Arabia Saudita, il cui mercato chiude il prossimo 20 settembre. Sempre secondo Venerato, qualora la cessione dovesse essere definita a mercato europeo già chiuso il Napoli non andrebbe più su Lindstrom.

Per gennaio, infatti, in pole position c’è Riccardo Orsolini, esterno del Bologna che piace molto dalle parti di Castel Volturno.