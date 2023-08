Debutto in A da incubo per Caprile: l’allenatore senza dubbi su di lui

Comincia con il piede sbagliato l’avventura in Serie A per Elia Caprile, complice di un grossolano errore capace di decidere Empoli-Verona.

Gioie e dolori per il Napoli nella prima parte di weekend di Serie A 23/24. Gli azzurri sono infatti usciti dal Benito Stirpe di Frosinone con i primi 3 punti della stagione in tasca, complice un’ottima prestazione corale ed i soliti acuti del bomber Victor Osimhen. Per una parte di Napoli entusiasta però, un’altra fetta di organico azzurro soffre per una delusione subita da un calciatore di proprietà dei partenopei proprio nel corso del debutto nella massima serie di quest’ultimo.

Caprile shock, l’errore costa la sconfitta

Ha indubbiamente sofferto anche una parte di Napoli per quanto accaduto ad Elia Caprile nel corso del proprio debutto ufficiale in Serie A. L’ex portiere del Bari, ad oggi di proprietà del Napoli ed in prestito all’Empoli, ha infatti influito non poco nel risultato finale della sfida fra i toscani ed il Verona, decisa proprio da un errore dell’estremo difensore.

Un’uscita non perfetta ed una mancata presa del pallone da parte di Caprile hanno infatti portato alla rete decisiva di Bonazzoli, abile a portare il suo Verona alla vittoria per 0-1. Un errore non da poco per colui che, con ogni probabilità, farà parte del pacchetto dei portieri targato Napoli del prossimo anno.

Uno sbaglio all’esordio può però capitare a tutti, come ribadito anche dal tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti. “Caprile ha grandi qualità e farà sicuramente il suo percorso. Ha solo 20 anni ed errori del genere capitano a tutti. Anche a Vicario capitò una cosa simile prima che divenisse uno dei portieri più forti della lega“, le parole d’incoraggiamento pronunciate dal mister ai microfoni DAZN.