Caso Spalletti, Malagò svela: “Ho parlato con De Laurentiis”

Anche Giovanni Malgò, presidente del Coni, è intervenuto sul caso Spalletti-Nazionale, dichiarando di averne discusso con De Laurentiis.

Ha sicuramente monopolizzato una settimana di grande calcio e caratterizzata anche dal ritorno della Serie A l’ufficialità di Luciano Spalletti come nuovo tecnico della Nazionale italiana. Il mister di Certaldo, cui anno sabbatico è durato complessivamente 40 giorni, succederà dunque a Roberto Mancini sulla panchina tricolore. Una decisione che ha destato entusiasmo nel tifo italiano così come scalpore a causa delle polemiche innalzatesi di riflesso.

Il motivo scatenante di tutto ciò sarebbe infatti la famosa penale da circa 3 milioni fortemente voluta da Aurelio De Laurentiis in caso Spalletti fosse venuto meno alla decisione dell’anno di stop, in fin dei conti non pagata nel dalla FIGC ne dallo stesso tecnico toscano. Sulla vicenda è dunque intervenuto anche Giovanni Malagò, presidente del Coni nonché grande amico della famiglia De Laurentiis.

Spalletti-De Laurentiis, Malagò commenta la vicenda

Una lunga intervista quella lasciata ai microfoni dell’ANSA dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Tema principale di tale chiacchierata, la scelta di Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico della Nazionale italialana, accolta bene dal presidente. Dopo una prima parte passata ovviamente ad analizzare tale scenario e le dimissioni presentate da Mancini, l’elefante nella stanza è risultato difficile da ignorare anche per Malagò, che ha così commentato la vicenda inerente alla famosa penale richiesta da De Laurentiis.

“Non è un segreto che sono un amico di famiglia dei De Laurentiis. Fra me ed Aurelio c’è quindi stata una telefonata affettuosa in cui mi disse che avrebbe pensato a lasciarsi tutto alle spalle, ma vedo che le condizioni non sono cambiate“, le parole di un Malagò che non ha però attaccato il patron degli azzurri, evidenziando proprio nel carattere esuberante e determinato di ADL il segreto del suo successo. “Mi auguro che tale situazione si risolva senza ulteriori strascichi perché in questo contesto di debolezza e di difficoltà abbiamo bisogno di un calcio italiano più unito che mai“, ha quindi concluso il presidente del Coni.