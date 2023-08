Asse Frosinone-Napoli impazzito: Di Francesco vuole altri due azzurri!

Continua a riempirsi di tasselli l’asse Frosinone-Napoli, con Di Francesco alla caccia di altri due calciatori azzurri.

Sembrerebbe essere completamente impazzito l’asse tra Frosinone e Napoli, dopo che le due squadre si sono affrontate nella sfida di debutto nel campionato di Serie A 2023/24. Gli azzurri e i gialloblu sono infatti rimasti in contatto per le 24 ore successive alla gara, chiudendo l’accordo per il prestito di Walid Cheddira da poco ufficialmente prelevato dalla rosa del Bari dai partenopei. Tutto ciò non sarebbe però bastato a placare l’animo di Eusebio Di Francesco, desideroso di poter allenare altri due calciatori azzurri per la quale verranno effettuati summit a partire dai prossimi giorni.

Non solo Cheddira, anche Zerbin e Gaetano in ottica Frosinone

Appare ormai lampante all’orizzonte l’obiettivo salvezza da parte del Frosinone. La squadra di Eusebio Di Francesco ha infatti dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter raggiungere il traguardo durante il corso della sfida con il Napoli. L’arrivo in prestito di Cheddira fortifica dunque tale tesi, ma l’approdo del marocchino in terra ciociara potrebbe non essere l’ultimo colpo dei gialloblu.

La squadra di Eusebio Di Francesco vorrebbe infatti continuare a pescare in casa partenopea, con Zerbin e Gaetano finiti nel mirino del club del presidente Stirpe. A narrare i dettagli dello scenario è il Corriere dello Sport, che racconta dunque dell’interesse targato Frosinone di ingaggiare in prestito i due calciatori del Napoli con annessi ostacoli da superare. Zerbin non sarebbe infatti sul mercato, con gli azzurri che non avrebbero manifestato la completa volontà di privarsi dell’esterno finito anche al centro di alcuni esperimenti di Rudi Garcia. Lato Gaetano invece, la squadra del Lazio sarebbe costretta ad ingaggiare un duello con l’Empoli, da tempo sulle tracce del centrocampista.